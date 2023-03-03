Генерал-полковник Сырский второй раз за неделю посетил Бахмут

Командующий Сухопутными Войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут, где продолжаются самые ожесточенные бои. Он заслушал доклад военных командиров.

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него. Генерал-полковник Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута.

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В городе и вокруг продолжаются интенсивные бои

В ведомстве уточнили, что Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута. В городе он заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта.

Командующий также вручил подарки защитникам Бахмута, которые в боях показали пример стойкости, мужества и героизма.

Сырский приехал в Бахмут: смотрите фото

В пресс-службе сухопутных войск подчеркивают, что противник не оставляет надежды захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город.

На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей российской армии. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него,

– говорится в сообщении.

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