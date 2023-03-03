Генерал-полковник Сырский второй раз за неделю посетил Бахмут
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Командующий Сухопутными Войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут, где продолжаются самые ожесточенные бои. Он заслушал доклад военных командиров.
В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него. Генерал-полковник Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута.
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В городе и вокруг продолжаются интенсивные бои
В ведомстве уточнили, что Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута. В городе он заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта.
Командующий также вручил подарки защитникам Бахмута, которые в боях показали пример стойкости, мужества и героизма.
Сырский приехал в Бахмут: смотрите фото
В пресс-службе сухопутных войск подчеркивают, что противник не оставляет надежды захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город.
На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей российской армии. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в Бахмуте: главное
- Российские войска несут бешеные потери на войне в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил потери россиян и Украины в Бахмуте.
- По его данным, в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что в настоящее время украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из города. Возможности удержать Бахмут еще есть.
- Сегодня, 3 марта, стало известно, что из Бахмута выводят тактическую группу аэроразведки "Птицы Мадяра". Подразделение обороняло город-крепость на протяжении более 100 дней.
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о приезде Александра Сырского в Бахмут. Там генерал-полковник посетил воинские части сил обороны, которые защищают город и подступы к нему.