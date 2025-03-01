В ответ врагу: Сырский рассказал, для чего в украинской армии создают новые бригады

В Украине во время полномасштабной войны создают новые боевые бригады. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, это необходимо для противодействия новым подразделениям армии России, которых становится все больше. Также бойцы созданных бригад проводят ротацию воинов, которые уже давно находятся на фронте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Сырского для проекта "Бомбардир". Создание новых бригад – это необходимость для успешной военной стратегии.

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Для чего Генштаб создает новые бригады в украинской армии

По словам главнокомандующего ВСУ, противник постоянно формирует новые дивизии. В начале широкомасштабной войны Россия имела около 24 000 военных. Сейчас враг пополнил свое войско и его численность достигает примерно 623 000.

Поэтому россияне могут привлекать людей для открытия нового фронта или расширения отдельных участков, а украинская армия должна отвечать на эти действия.

Количество бригад рассчитывается Генеральным штабом в соответствии с реальным уровнем угроз со стороны противника. Оно является адекватным численности соединений и частей врага,

– пояснил Александр Сырский.

Благодаря нескольким вновь созданным бригадам удалось несколько стабилизировать фронт в то время, когда его размах и пространственные показатели значительно увеличились.

Сырский также прокомментировал мнение о том, что новые бригады не слаженные. По его словам, военные готовятся к боям, а некоторые из бригад даже имеют боевые заслуги.

Наши штурмовые полки были созданы с нуля. В некоторых из них командирами стали чисто гражданские лица, которые в мирное время занимались бизнесом и не имели никакого отношения к военному делу. Однако сегодня они успешно командуют частями, которые уже имеют свое имя и сложившиеся традиции. Эти традиции зародились и закрепились во время боев и наступательных действий, хотя некоторые подразделения существуют меньше года,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

К слову, украинская армия с прошлого года перешла от временных органов управления войсками к постоянной корпусной системе. Пять корпусов уже показали свою эффективность. Сложной в Вооруженных Силах Украины остается ситуация с обеспечением, войско нуждается в современном вооружении и технике.