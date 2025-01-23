Круглосуточный анализ: Сырский ответил, как планируются операции ВСУ

У Александра Сирского спросили, как планируются операции Сил обороны. На это главнокомандующий ВСУ ответил, что основой для планирования становится информация, которую он получает от военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "Радио Байрактар".

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Как командование планирует операции Сил обороны

Александр Сырский объяснил, что работа любого органа управления и командования происходит на основании получения информации.

Даже сейчас я хочу попасть на вечерний брифинг, где я буду заслушивать подчиненных командующих. Они мне будут докладывать о ситуации на фронте, мы будем видеть информацию с мониторов БпЛА, что там происходит реально, какие есть проблемы,

– сказал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что на основании анализа этой информации собственно и принимаются решения. По словам Сырского, этот процесс непрерывный, он проводится круглосуточно – и днем, и ночью.

В этом и заключается работа всех органов управления: они должны адекватно реагировать на все изменения в обстановке, постоянно мониторить состояние и уровень боеспособности своих войск и войск противника. Отслеживать все действия противника, состояние его резервов и все, что происходит у него в тылу,

– пояснил Александр Сырский.

Также каждый командир имеет свою степень ответственности – свой район или участок обороны или наступления. Соответственно, чем выше звание военного, тем выше степень ответственности за действия.

К слову, в этом интервью Александр Сырский назвал самый тяжелый момент в обороне Киева. По его словам, ним стали бои за село Мощун в Бучанском районе.