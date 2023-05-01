Тайный план Путина – Кириенко: почему Россия издавна мечтала колонизировать страны Балтии

Россия не отказалась от планов по своим бывшим колониям. План России в отношении стран Балтии, как и его аналоги для Беларуси и Молдовы, был разработан еще осенью 2021 года. Тогда Путин готовился к военному вторжению в Украину. Страны Балтии тоже являются костью в горле, которая застряла в имперских мечтах Кремля.

В конце апреля 2023 года журналисты опубликовали материалы масштабного международного расследования планов России по восстановлению контроля над странами Балтии. Большие материалы вышли в изданиях LRT, Delfi Estonia, Expressen, центр "Досье", NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re: Baltica. 24 Канал рассказывает и анализирует, как Россия планировала колонизировать Латвию, Литву и Эстонию.

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Каким был план России в отношении стран Балтии

Ранее международная команда журналистов опубликовала планы России по Беларуси и Молдове. О большом плане Кремля по подрыву правительства Майи Санду можно прочитать по ссылке

Стратегические документы администрации Путина относительно Литвы, Латвии и Эстонии свидетельствуют о том, как именно Россия стремится повлиять на все три страны. В Кремле признают, что пока не способны решить вопрос силовым путем, а потому разрабатывали сложную схему гибридных воздействий:

Особая роль отведена так называемой пятой колонне – русскоязычным жителям стран Балтии (в России называют этот регион "Прибалтика") и местным коллаборантам, а также местным бизнесменам, которых Россия планирует коррумпировать или склонить на свою сторону выгодными предложениями совместных проектов.

– русскоязычным жителям стран Балтии (в России называют этот регион "Прибалтика") и местным коллаборантам, а также местным бизнесменам, которых Россия планирует коррумпировать или склонить на свою сторону выгодными предложениями совместных проектов. Кремль планирует активное использование "языковой карты" , как повод напомнить о "притеснениях русскоязычных", а также хочет активно раскручивать в информационном поле попытки стран Балтии избавиться в исторической памяти символов оккупации.

, как повод напомнить о "притеснениях русскоязычных", а также хочет активно раскручивать в информационном поле попытки стран Балтии избавиться в исторической памяти символов оккупации. Еще одно важное направление – давление с помощью "активистов" в странах Балтии и ЕС с целью ослабления санкций против России. Особое место здесь отвели борьбе с НАТО. Россия ставит задачу добиться гибридным путем того, чтобы ни войск Альянса, ни систем ПВО в странах Балтии не было.



Россия надеялась вытеснить НАТО из Литвы и других стран Балтии / Фото Getty Images

Кто стал автором планов новой агрессии

Авторство документов приписывают ведомству Сергея Кириенко – администрации президента России. Это аналитические записки и планы действий, рассчитанные заранее – 2022 год, 2025 год, 2030 год. Приблизительное время написания документов – осень 2021 года, когда Россия уже активно готовила полномасштабное вторжение в Украину, однако далеко не всем в Кремле об этом было известно.



Владимир Путин и Сергей Кириенко / фото росСМИ

В документах указаны конкретные имена коллаборантов и организаций, впрочем, они также давно известны (любовь к "русскому миру" трудно скрыть, а тем более –держать в себе). Россия и его пятая колонна неоднократно отрабатывали эти методички и практики. И это началось еще во времена, когда Кириенко заседал не в АП, а в Доме правительства России на Краснопресненской набережной, если не раньше. Можно вспомнить истерику россиян 2007 года по поводу переноса "Бронзового солдата" в Таллинне или традиционные 5-минутки ненависти к латвийцам, эстонцам и литовцам на российском телевидении в исполнении придворных шутов.

Ни для кого не секрет, что по такой схеме Россия действовала не только в странах Балтии, но и в других своих бывших колониях – Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, даже Беларуси и, конечно же, в Украине. Украинский языковой закон вообще едва ли не стал casus belli для российского вторжения в 2014 году под предлогом защиты русскоязычных. А недопущение НАТО на границы с Россией стало слоганом вторжения 2022 года. Сейчас все эти истерики систематизировались в России в нарратив о "киевском режиме" и "нацистах" в Украине.

Так же и бизнес – о масштабных проектах с Россией могут рассказать олигархи Фирташ, Новинский, Фукс, Медведчук, Шор, члены семьи Назарбаева и многие другие толстосумы.

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Разоблаченные российские планы по Балтии – не уникальные разработки, а местные локализации от российских мастеров "многоходовок". Планы эти могут быть частичными и не полными. Это имеет свое объяснение, ведь администрация президента Путина – лишь одна из структур, планирующих российские "спецоперации". Тогда как создание "миграционного кризиса" на границе Латвии и Литвы с Беларусью, включая десант из Сирии, Афганистана, Ирака и Ливии, готовили совсем другие подразделения. Как и морские диверсии в Балтийском море, а также легендарную военную операцию по захвату "Сувалкского коридора", которую россияне планировали в эфире телепередач тамошних пропагандистов.

Самое главное, что в Таллинне, Риге и Вильнюсе к этим вызовам готовы, так же как и в Брюсселе, Варшаве, Лондоне и Вашингтоне. В 2022 году страны Балтии несмотря на нытье 5-й колонны завершили декоммунизацию, а в 2023-м провели ряд реформ, направленных на защиту национальной безопасности, включая запрет "победобесия" и владение оружием россиянам, отменой виз и усилением санкций. У всего этого есть объективные причины.

Корни "русофобии" в странах Балтии

Важно понимать, что это далеко не первая попытка России подчинить регион. Россияне пытались установить контроль над Балтией чуть ли не со времен Средневековья.

Причины таких потуг понятны – богатые города-порты, успешная торговля, выгодное в военном плане стратегическое расположение, а также мощный интеллектуальный ресурс и кадровый резерв администраторов для российской имперской машины. Речь идет о так называемых "остзейских немцах", которые иногда вовсе немцами не были, а вместе с украинцами составляли основу бюрократического аппарата московского государства, начиная с конца 17 века).

В новое время Иван Грозный вел изнурительную Ливонскую войну, а Петр Первый в ходе Северной войны оккупировал значительную часть балтийских земель. Екатерина Вторая продолжила его дело и осуществила аннексию остальных территорий. В составе Российской империи современные Латвия и Эстония стали Остзейскими губерниями, а литовские территории разделились между северо-западными губерниями Российской империи и губерниями так называемого автономного "Царства Польского". Все эти процессы далеко не всегда были мирными и часто сопровождались традиционными проявлениями российского варварства, что никак не способствовало любви к захватчикам.



Остзейские губернии в 1914 году / карта mapywig.com

К счастью для местных жителей, они не слишком подпадали под концепцию официальной народности графа Уварова – они не были ни славянами (их трудно было вписать в "россиян", в отличие от белорусов и украинцев), ни православными, а потому не подверглись сокрушительной ассимиляции со стороны метрополии (она начнется только во времена советской оккупации, в основном – в Латвии и Эстонии, а Литва этих процессов избежит или по крайней мере минимизирует).После поражения России в Первой мировой войне и революции странам Балтии, не без проблем, но удалось ускользнуть из объятий россиян и создать собственные национальные государства, которые в отличие от УНР или Грузинской Демократической Республики устояли и сохранили собственную независимость.

Россия не отказалась от бывших колоний, а после поражения стратегии оккупации, в 1918 – 1920 годах перешла к диверсиям и широкому спектру гибридных средств против Латвии, Эстонии и Литвы. В 1939 году на помощь России пришли нацисты, был заключен Пакт Молотова – Риббентропа, тайные протоколы к которому предусматривали одобрение Гитлера на советскую оккупацию стран Балтии – сначала Латвии и Эстонии, а затем и Литвы.



Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп / фото из Центрального госархива кинофотодокументов СССР

Первой жертвой россиян стала Литва – СССР начал оккупацию этого балтийского государства 15 июня 1940 года. Вооруженные силы страны не сопротивлялись, а президент-диктатор Сметона бежал.

– СССР начал оккупацию этого балтийского государства 15 июня 1940 года. Вооруженные силы страны не сопротивлялись, а президент-диктатор Сметона бежал. В Латвии были популярны идеи вооруженного сопротивления оккупантам, страна даже готовила мощную линию обороны на границе с СССР, однако наступление россиян пошло 16 июня с незащищенной литовской территории, поэтому Латвия не имела никаких шансов устоять.

Эстония еще раньше оказалась в блокаде (ее устроил советский флот) и силы сопротивления были парализованы (бой оккупантам дал только Эстонский независимый сигнальный батальон в Таллине). Президент страны отказался принимать российский ультиматум и обратился за гарантией безопасности к Германии, однако союзник россиян – Гитлер – действовал в соответствии с Пактом Молотова – Риббентропа и просто наблюдал, как СССР осуществляет оккупацию.

Россия начала "спецоперацию" в следующем году. Кстати, события 1940-го имеют много общего с вторжением России в Украину в 21 веке. Сначала Москва шантажом вынудила правительства балтийских стран согласиться на размещение советских военных баз на собственной территории (аналогичное предложение получила другая балтийская страна – Финляндия, ее отказ привел к открытой войне). Далее объявила ультиматум, выполнение которого означало прямую потерю суверенитета, а затем начала вторжение.

Всего же россияне задействовали в этой операции более 500 000 воинов, это больше нынешней армии вторжения, воюющей в Украине.



Советская оккупация стран Балтии / фото из архивов

Дальнейшие события уже напоминают моменты "русской весны" 2014 года в Крыму – в Литве, Латвии и Эстонии произошли государственные перевороты: под контролем российских штыков были созданы марионеточные "народные правительства" из числа местных коллаборантов и завезенных из СССР деятелей. Впоследствии они провели фейковые "выборы" в так называемые "народные сеймы", которые уже 21 июля 1940 года единогласно "проголосовали" о присоединении стран к СССР на правах советских республик. Если вы после прочтения этого абзаца вспомнили о "крымском референдуме" имени Аксенова – Гиркина, то не ошиблись.



Как россияне устраивали фейковые спектакли с захватом территорий / фото из архивов

Все это сопровождалось массовым террором – от репрессий пострадали сотни тысяч человек. Более 130 000 жителей Латвии, Литвы и Эстонии были депортированы в отдаленные районы СССР, значительная часть депортированных погибла. Для трех небольших стран это был мощный демографический нокаут, имевший признаки этнических чисток и геноцида.

Дальнейшее развертывание советского террора против стран Балтии остановила немецко-российская война. Так, российская оккупация сменилась немецкой, а в 1944-м российские оккупанты вернулись и сидели до начала 1990-х.

За время советской оккупации население стран Балтии прошло через страшные испытания, подверглось репрессиям, русификации, экономическому угнетению, варварской экстенсивной и безжалостной к экологии индустриализации, другим формам эксплуатации. Поколения людей подверглись идеологической "зомбировке", были вынуждены притворяться "советскими людьми", любить Ленина, а также культуру и язык страны-оккупанта, по требованию метрополии – за счет собственной.

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Развал СССР создал условия для восстановления независимости стран Балтии в 1990 – 1991 годах. Лидером в этом процессе стала Литва и именно она подала другим колониям России яркий пример и запустила "парад суверенитетов". Конец советской оккупации стран Балтии дал им шанс на достойную и самостоятельную жизнь. Они выбрали возвращение в Европу. В 2004 году все три страны присоединились к НАТО и Европейскому Союзу.

Кость в горле Путина

Конечно, интеграция стран Балтии в ЕС и особенно НАТО не могли не раздражать Россию, для которой эти три государства были как кость в горле. В 1990-е Россия была слабой и могла огрызаться только словами Задорнова с телеэкранов, ведь сама зависела от поставок из балтийских портов, а в новом тысячелетии нефтегазовые сверхприбыли придали российскому имперскому ресентименту новый импульс.

Тогда же была задействована "козырная карта" – российская пятая колонна. С советских времен на территории Литвы, Эстонии и Латвии оказалось немало россиян или русскоязычных. Это были как потомки оккупантов, так и простых граждан советской империи, которые по собственной воле или нет осели на Балтийском побережье – сначала это были так называемые "совки", но впоследствии ностальгия по СССР у них трансформировалась под влиянием телепропаганды в фанатичную любовь к "русскому миру".



Митинги русскоязычных в Латвии / фото GLOBAL LOOK press / Victor Lisitsyn

Также в регионе было немало россиян – потомков староверов, бежавших сюда от преследований еще со времен царизма. В отличие от советских волн миграций после 1940-го года эти люди в большинстве были лояльными к стремлению литовцев, латвийцев и эстонцев жить свободно без указаний Москвы (таким, например, был первый лидер независимой Латвии Анатолийс Горбуновс).

В Таллине, Риге и Вильнюсе быстро поняли опасность российских агентов влияния, однако долгое время действовали снисходительно к пятой колонне. Это позволило набрать агентам Москвы силу – создать собственные политические ячейки, провести депутатов не только в сеймы, но даже в Европарламент, "российские культурные центры" и "российские СМИ" на любой вкус – от условно либеральных из числа "хороших русских" до откровенных ксенофобов и шовинистов из числа откровенных борцов за "русский мир".

Локальные бои за "русский мир" происходили регулярно, что создавало "картинку" и постоянный повод России вставить свои 5 копеек во внутренние дела суверенных государств. От эскалации спасал "зонтик" НАТО. Он очень мешал Москве, не зря, и в своем ультиматуме цивилизованному миру накануне вторжения в Украину Путин требовал отката НАТО к границам 1991 года и жаловался, что Горбачева обманул коварный "коллективный Запад".



Парад победобесия / GLOBAL LOOK press / Victor Lisitsyn

Рубикон перейден

Раскрытые в материалах мировых СМИ планы Кремля по странам Балтии указывают на одно – их русофобия была крайне недостаточной. К счастью, правительства Эстонии, Латвии и Литвы это вовремя поняли, а открыло им глаза российское вторжение в Украину, которое произошло под лозунгами защиты русскоязычных и объявления всех, кто говорит на этом языке – россиянами. Со всеми вытекающими последствиями – грабежом, экологической катастрофой, депортациями, военными преступлениями, террором и геноцидом – как поклонников "русского мира", так и тех, кто не покорился оккупантам.

С 2014 Латвия, Эстония и Литва являются последовательными и надежными союзниками Украины в войне с Россией. Балтийские страны стали лоббистами предоставления Украине летального оружия и были среди первых, кто это сделал. Они подали пример значительно большим государствам, которые сомневались и не желали раздражать Москву. Военная помощь, возможно, на фоне условных Германии и Франции не такая большая, но в отношении части ВВП стран и их размеров все три страны Балтии являются признанными лидерами.

Именно решительная позиция Литвы с фактической блокадой российского анклава на Балтике, который в России называют Калининград, заставила россиян разблокировать украинские порты на Черном море и спасти миллионы людей в Африке от голодной смерти. Именно Эстония и Латвия настаивают на принятии на саммите НАТО "дорожной карты" для Украины. Местные военные передают свои знания украинским коллегам, они готовы отдать украинцам последний "Стингер", а тамошние граждане собирают миллионы евро на "Байрактары" и все необходимое для наших защитников, местные общины принимают украинских беженцев и радушно приглашают на лечение и восстановление раненых героев, также многие добровольцы из стран Балтии сейчас с оружием в руках воюют за нашу и вашу свободу на Востоке и Юге Украины.

Помощь Украине объединила всех. Объясняется это просто – для бюджетов Латвии, Эстонии и Литвы это не расходы, а прямая и понятная инвестиция. Ставки тоже понятны – в случае проигрыша Украины Балтия может оказаться следующей. Люди, пережившие годы российской оккупации, знают, что это такое и не хотят повторения этого ада.

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У России нет никаких аргументов – они не только опасны, но и неинтересны. Москве нечем поощрить, кроме денег, которых также нет из-за санкций. Россия не может предложить привлекательную альтернативу ЕС и НАТО. Сейчас жить в России не хотят даже сами представители пятой колонны в странах Балтии – они предпочитают любить "русский мир" на расстоянии и панически, вплоть до инфарктов на экзаменах на знание языка государства, в котором прожил всю жизнь, боятся возвращаться в "родную гавань".

В отличие от первой половины 20 века, когда коммунистический проект представлялся интересным и интригующим, по крайней мере, для тех, кто не был его частью и не жил в СССР, сейчас есть исторический опыт российской оккупации. Также совсем рядом пример "дружбы народов 2.0" – это соседняя Белоруссия. Есть также и пример тех, кто отказался ложиться под Москву – Украина. Это тоже урок фанатам "нейтральности" и ответ на вопрос – для чего нам НАТО.

Под защитой НАТО

До недавних пор доктрина НАТО предполагала, что Россия в любом случае будет способна оккупировать Латвию, Эстонию и Литву, а союзники просто не успеют развернуть войска и прийти на помощь вовремя. Именно так и было в 1940-м, когда Сталин захватил регион синхронно с французской кампанией своих союзников – нацистов (за неделю до капитуляции Франции и за 2 недели до эвакуации британских войск из Дюнкерка).

События в Украине заставили НАТО пересмотреть концепцию с целью недопущения новой Бучи где-то на берегу Балтийского моря. Это означает, что НАТО планирует давать бой врагу сразу и не будет повторять старые ошибки. Таким образом, на северном фланге НАТО возникает мощная военная группировка, тылом которой будет Балтийское море (после вступления в Альянс Финляндии оно становится "внутренним озером" НАТО).

Конечно, в регионе увеличится число ПВО и ПРО, а также других интересных ракет, и все это будет напоминать России, что ее мечты никогда больше не станут реальностью.