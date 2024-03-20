Не всегда могут убежать: как враг изменил подходы в обстрелах Юга
На Южном направлении атаки России не прекращаются. Для обстрелов враг использует тактическую авиацию, чтобы получить преимущество в воздухе, но не всегда ему это удается.
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, какая сейчас ситуация на южном направлении, отметив, что атаки врага с воздуха несколько изменились.
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Изменения в тактике российской авиации
Наталья Гуменюк рассказала что, на Запорожском направлении оккупанты продолжают давить с использованием тактической авиации.
КАБы продолжают использовать по открытой местности, исходя из особенностей ландшафта,
– сказала Гуменюк.
На Херсонском направлении управляемые авиабомбы они уже не применяют, поскольку сложно удается отходить с пусковых рубежей.
Они помнят 3 самолета, которые потеряли в конце прошлого года. Поэтому очень осторожны в использовании тактической авиации,
– объяснила Наталья Гуменюк.
Авиация держится южнее над акваторией Черного моря, откуда враг применяет точечные ракетные удары. Россия выпускает противорадиолокационные и противокорабельные ракеты – все, что могут нести на себе такие самолеты.
"Россияне пытаются уничтожить или проверить готовность наших систем воздушной обороны. Можем говорить, что авиация сдержанно, но используется на нашем направлении", – подытожила начальница пресс-центра Сил Обороны Юга.
Ситуация на Юге Украины: кратко
- Враг продолжает атаки на левобережье Херсонщины, но ему не удается разрушить украинские позиции. Ситуация с Черноморским флотом России также ухудшается, поскольку сменено руководство. Активности в акватории Черного моря уменьшились из-за серьезных потерь российских захватчиков.
- Российские силы увеличивают нападения на гражданское население, особенно в регионах Юга и Востока Украины. Осуществляют массовые обстрелы гражданских домов.
- Российские войска продолжают совершать преступления против мирных жителей. Утром 20 марта россияне совершили обстрел дороги на Херсонщине между поселками Садовое и Антоновка, что привело к человеческим жертвам.