"Талибан" угрожает последствиями в случае затягивания с выводом войск США из Афганистана

"Талибан" пригрозил последствиями в случае, если военные США не покинут территорию Афганистана до 31 августа. Террористы сообщили, что это – "красная линия".

Представитель террористов Сухаил Шахин сообщил, что боевики не дадут США и Великобритании дополнительных дней для эвакуации. Если страны попросят еще немного времени, ответ будет "нет".

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Это красная линия. Или будут последствия. Это создаст недоверие между нами. Если они собираются продолжать оккупацию – это вызовет реакцию,

– заявил представитель "Талибана".

Шахин отметил, что о выводе военных до 31 августа объявил президент США Джо Байден.

Кроме того, Шахин отметился циничным заявлением, что люди якобы пытаются уехать из захваченного Афганистана, потому что хотят жить в более богатых странах Запада.

Заявление Байдена про 31 августа

Ранее боевики заявляли: военные США должны покинуть территорию Афганистана до 11 сентября 2021 года – годовщина самого масштабного теракта в истории человечества.

По словам Джо Байдена, военные США могут выйти с территории Афганистана уже к 31 августа. В то же время ситуацию президент охарактеризовал лишь словом "постараемся".

Байден подчеркнул, что завершение американской миссии на территории страны может затянуться. Все потому, что военные должны дождаться завершения процесса эвакуации граждан США.

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