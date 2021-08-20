Талибы убили родственника журналиста DW: его семья должна прятаться

Боевики "Талибана" в Афганистане убили родственника журналиста Deutsche Welle. Также тяжело ранили его другого родственника.

Другие родные медийщика спаслись, но теперь вынуждены прятаться от талибов. Сам журналист находится в Германии. Террористы искали именно его.

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Издание просит Германию отреагировать

Генеральный директор DW Петер Лимбург осудил преступление. Он отметил, что это убийство показывает, насколько опасно журналистам и их семьям сейчас находиться в Афганистане.

DW вместе с другими немецкими СМИ призвала правительство подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане, а также членов их семей.

Что происходит в Афганистане

15 августа талибы вошли в столицу страны – Кабул. Тогда же президент сложил полномочия и вылетел из страны. Теперь он находится в ОАЭ.

Талибы объявили, что контролируют весь Афганистан. Покинуть страну можно теперь только с помощью авиации – из аэропорта в Кабуле.

Регулярные авиарейсы отменили, летают только эвакуационные. В аэропорту Кабула собралось много афганцев, которые пытаются покинуть страну, однако мест не хватает для всех.

16 августа люди отчаянно привязывали себя к шасси, пытаясь хоть как-то покинуть страну. В результате десятки погибли.

Кроме того, аэропорт Кабула уже обстреливали боевики. Также стрельбу в воздух предварительно открывали военные США.

Талибы объявили о всеобщей амнистии для чиновников. Боевики говорят, что кровопролития не будет.