Талибы выжидают последние сутки, – журналист о напряжении в аэропорту Кабула

Аэропорт Кабула остается последним форпостом, который талибы еще не контролируют. Группировка хочет как можно быстрее завладеть аэродромом.

Об этом сообщил в эфире 24 канала главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, если аэропорт захватят, это будет означать окончательный контроль над Афганистаном.

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Аэропорт защищают

Фараджаллах считает, талибы требуют, чтобы все вооруженные силы покинули захваченную страну. Ведь с одной стороны еще остаются войска США, охраняющие взлетную полосу. С другой же стороны – азербайджанская и турецкая армия.

"Талибы окружают аэропорт со всех сторон и выжидают последние сутки, чтобы полностью завладеть воротами неба. Они дадут им полный контроль над Афганистаном, кроме региона Пандшир, который они не контролируют", – пояснил медийщик.

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До аэропорта трудно добраться

Медийщик отметил, что до аэропорта Кабула стало намного сложнее добраться, а скоро будет и невозможно. У иностранных граждан сейчас нет выхода.

Все, лавочка закрывается. Люди даже стали бояться добираться до аэропорта,

– подчеркнул Фараджаллах.

Некоторые из людей добираются самостоятельно в соседние государства и вылетают из Таджикистана и Узбекистана.

Люди в панике

По словам журналиста, теракт, который произошел 26 августа, сыграл на руку талибам. Группировка хочет как можно быстрее контролировать аэропорт, чтобы показать, что люди якобы хотят остаться.

В Кабуле 26 августа прогремели 2 мощных взрыва . Жертвами теракта стали 13 американских военных, общее число погибших превысило 170 человек. Большинство из них – афганцы.

"Большое количество людей, которые готовы и хотят покинуть страну – это поражение для талибов, которые демонстрировали, что они популярны. Теперь поток беженцев дает понять, что люди им не рады, наоборот их боятся и не хотят попасть под их власть", – акцентировал Фараджаллах.

Мохаммад Фараджаллах о захвате аэропорта Кабула: смотрите видео

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