Вспомнили о международных конвенциях и призвали уничтожить Украину: у россиян "пылает" из-за Таманя

В ночь на 3 мая в российском порту Тамань вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз". Пропагандисты говорят об атаке беспилотников.

Пока российские спасатели уже несколько часов пытаются потушить масштабный пожар, россияне жалуются на украинских воинов. Свои мнения граждане страны-агрессора выбрасывают в местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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У россиян "пылает" из-за своей немощности

После "хлопка" в Тамани россияне бросились обвинять украинцев в нарушении их сна. Интересно, что в комментариях упоминают о якобы нарушении Украиной международных конвенций, хотя никто не обращает внимания на смерти украинцев из-за российских ракет.

Вместе с упоминанием об разрешении конфликта россияне призывают свою власть "стереть Украину с лица Земли". Кроме того, комментаторы набросились на редакторов телеграм-каналов, указывающих, что причина пожара – падение беспилотника. В то же время россияне утверждают, что это была именно атака дронов.

Россияне жалуются из-за "хлопка" в Тамани / Скриншоты

Стоит напомнить, что этой ночью "хлопок" посетил Ленинградскую, Брянскую, Курскую области России, Краснодарский край, временно оккупированные части Херсонской и Донецкой областей.

Что известно о пожаре в Тамани