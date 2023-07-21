Ирония судьбы: Тандыр судил мужчину, который сбил нацгвардейца на блокпосте
Судья Алексей Тандыр в октябре 2022 года судил мужчину, сбившего нацгвардейца на блокпосте. Ирония судьбы еще и в том, что обвиняемый также находился в состоянии опьянения.
За время работы в Макаровском суде Тандыр рассмотрел не одно дело по управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В эксклюзивном расследовании команда 24 Канала выяснила, что судья также рассматривал дело, подобное собственному.
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Тандыр закрыл дело и отпустил подозреваемого
Судья Алексей Тандыр 20 октября 2022 года в Макаровском суде рассматривал дело, подобное тому, в котором впоследствии и сам стал фигурантом. Тогда обвиняемым по делу был водитель ВАЗ 2101. Следователи заявляли, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на нацгвардейца на блокпосте в селе Гавронщина.
К счастью, военнослужащий остался жив. А вот судья Тандыр закрыл это дело. Он постановил, что дело по статье о наезде "не имело доказательств и повреждений", а также якобы были "отсутствовали какие-либо факты того, что водитель совершил наезд на человека (пешехода) и получил телесные повреждения".
Кроме того, мужчину, наехавшего на нацгвардейца, и раньше задерживали за пьяное вождение. Подозреваемый очень "раскаялся" в совершенных нарушениях, поэтому Тандыр решил строго не наказывать водителя. Он постановил лишить его права управлять транспортными средствами на 1 год, а также дал 17 тысяч штрафа за вождение под хмельком.
Полное расследование о Тандыре: смотрите видео
Дело Тандыра об избиении нацгвардейца на блокпосте
- В ночь на 26 мая судья Макаровского суда Алексей Тандыр на одном из блокпостов Киева сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм нацгвардеец скончался на месте.
- На момент совершения ДТП Тандыр был в состоянии алкогольного опьянения. Хотя судья и отказывался предоставлять образцы и всячески уклонялся, однако экспертиза доказала наличие алкоголя в крови. Экспертиза также установила, что Тандыр летел со скоростью не менее 100 километров в час.
- За совершенное преступление Тандыр может загреметь за решетку на 10 лет. Сейчас суд продлил меру пресечения – подозреваемого будут содержать под стражей до 26 августа 2023 без возможности внесения залога.