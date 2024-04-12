Судья Тандыр насмерть сбил нацгвардейца: ВСП показала видео с места ДТП

В среду, 10 апреля, на заседании Высшего совета правосудия продемонстрировали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Тандыра. Теперь общество имеет возможность самостоятельно, что же на самом деле происходило.

Напомним, тогда в ДТП погиб 23-летний нацгвардеец. Сейчас виновник трагедии судья Тандыр продолжает находиться в СИЗО за ДТП на блокпосту в Киеве.

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"Это капец, я просто его не увидел"

На заседании Высшего совета правосудия показали видеодоказательства, с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.

На записях с бодикамер правоохранителей видно, как Тандыр бурно реагирует на ситуацию и пытается избежать признания своего участия в дорожном инциденте.

Кого-то сбил? Кого-то сбил, да?

– заявил Тандыр, открывая дверь машины.

Позже на видеозаписи можно услышать голос судьи, удивляющегося, вероятно, он с кем-то разговаривал.

"Это капец, я просто его не увидел", – сказал судья.

В ответ на вопрос, является ли он водителем автомобиля, Тандыр ответил: "Я не знаю". Далее он утверждал, что является лишь владельцем.

Тандыр на месте ДТП: смотрите видео

Тандыр заявлял, что не употреблял алкогольные напитки, но признал, что знает о запахе перегара. На вопрос о месте работы он отказался ответить, указав, что работает "лучше, чем в госслужбе".

Когда его задержали, судья утверждал, что не понимает причину задержки и считает правоохранителей предвзятыми.

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