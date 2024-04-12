Судья Тандыр насмерть сбил нацгвардейца: ВСП показала видео с места ДТП
Источник:Фонд DEJURE
В среду, 10 апреля, на заседании Высшего совета правосудия продемонстрировали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Тандыра. Теперь общество имеет возможность самостоятельно, что же на самом деле происходило.
Напомним, тогда в ДТП погиб 23-летний нацгвардеец. Сейчас виновник трагедии судья Тандыр продолжает находиться в СИЗО за ДТП на блокпосту в Киеве.
Смотрите также "Схемы" нашли у судьи Окружного админсуда Киева Литвиновой российское гражданство
"Это капец, я просто его не увидел"
На заседании Высшего совета правосудия показали видеодоказательства, с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко.
На записях с бодикамер правоохранителей видно, как Тандыр бурно реагирует на ситуацию и пытается избежать признания своего участия в дорожном инциденте.
Кого-то сбил? Кого-то сбил, да?
– заявил Тандыр, открывая дверь машины.
Позже на видеозаписи можно услышать голос судьи, удивляющегося, вероятно, он с кем-то разговаривал.
"Это капец, я просто его не увидел", – сказал судья.
В ответ на вопрос, является ли он водителем автомобиля, Тандыр ответил: "Я не знаю". Далее он утверждал, что является лишь владельцем.
Тандыр на месте ДТП: смотрите видео
Тандыр заявлял, что не употреблял алкогольные напитки, но признал, что знает о запахе перегара. На вопрос о месте работы он отказался ответить, указав, что работает "лучше, чем в госслужбе".
Когда его задержали, судья утверждал, что не понимает причину задержки и считает правоохранителей предвзятыми.
Судья Тандыр сбил нацгвардейца: что известно
- Ночью 26 мая 2023 года на блокпосту в Киеве председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца.
- К сожалению, 23-летний военнослужащий 23-летний военнослужащий Вадим Бондаренко скончался в результате полученных травм. У него осталась семья – жена и трое детей. Известно, что говорится о двух старших детях от первого брака жены и 2-летней дочери.
- Позже оказалось, что судья ехал на большой скорости и находился в состоянии алкогольного опьянения. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян объясняла, что Тандыр двигался со скоростью, которая превышала его заявленные данные в пять раз, в частности, говорится о 100 километрах в час.
- Также Тандыр пытался сфальсифицировать результаты экспертизы, чтобы избежать выявления факта своего алкогольного опьянения в момент аварии. Вместо того чтобы представить мочу на анализ, он подал на исследование воду и слюну.