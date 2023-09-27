Именно для таких операций: где ВСУ могут использовать американские танки Abrams
На Херсонском направлении фиксируют прилеты по командным пунктам врага, складам с боеприпасами. Если удастся добиться еще некоторых преимуществ, это направление, вероятно, может стать плацдармом для вытеснение противника.
Для развертывания там наступления нужно сформировать мощные подразделения и хорошо укомплектовать их. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что такие возможности на этом направлении есть.
Читайте также "Шепчущая смерть" и проверенная мощь: на что способны танки Abrams, которые получила Украина
Что еще нужно
Все действия должны проходить быстро и эффективно. Также нужна постоянно действующая переправа, для этого нужно получить преимущество на земле, а также контролировать воздух, чтобы враг не мог наносить по ней свои удары.
На плацдарме, который мы создадим, будет в какой-то момент появляться большое скопление артиллерии, бронетехники. Нужно там полноценно развернуться для того, чтобы отодвинуть врага, закрепиться и начать активно вести боевые действия.
– рассказал Крамаров.
Военный эксперт предположил, где могут использовать танки Abrams: смотрите видео
Для чего нужны танки Abrams
Вероятно, именно для начала таких операций мы ожидали партию этой техники. Более того, по словам военного эксперта, США могут поставлять их в значительном количестве и регулярно, потому что у них есть большие запасы как снарядов к пушки, так и самих танков, которые сейчас Вооруженные Силы США не используют.
Возможно, мы ожидали эту бронетехнику и еще какую-то помощь, которая позволит нам эффективно прикрыть плацдарм и его укомплектовать. Такая ситуация будет критической для россиян, потому что часть подразделений, которые должны удерживать Левобережье Херсонщины, они отправили в том числе и на Роботино,
– заметил военный эксперт.
Танки Abrams уже в Украине: что известно
- Владимир Зеленский 25 сентября провел совещание, в ходе которого министр обороны Рустем Умеров сообщил об оружии от западных союзников. Впоследствии президент написал, что танки Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады.
- Передачу танков еще 22 сентября анонсировал президент США Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским. Он замечал, что Украина получит первые танки по графику и это произойдет уже на следующей неделе.
- Украина ожидала 31 единицу техники. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказывал, что Вооруженные Силы очень осторожно будут использовать американские танки Abrams. Военные не могут просто развернуть батальонную танковую группу на поле боя, потому что она станет легкой целью для вражеской артиллерии.