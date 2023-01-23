Предоставит ли Франция танки Leclerc Украине: военный эксперт оценил вероятность

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что может предоставить Вооруженным Силам Украины танки Leclerc. Однако Киеву пока радоваться рано.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Михаил Жирохов. Он напомнил, что Франция уже назвала условия для передачи Украине танков Leclerc.

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Среди главных требований президента Франции Эммануэля Макрона – то, что такой шаг Парижа не должен стать причиной эскалации.

"Предоставление Украине Leclerc – пока только разговоры"

Как отметил Жирохов, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Франция очень осторожно относится к поставкам оружия Киеву. По его словам, оружие от Франции поступало либо через коммерческие фирмы, либо на определенных условиях.

Это связано с тем, что внутриполитическая ситуация во Франции очень нестабильна. Там большое пророссийское влияние на политиков, из-за чего французы очень осторожно передают оружие,

– сказал военный эксперт.

Жирохов считает, что, несмотря на заявления Макрона, Париж вряд ли решится предоставить Украине танки Leclerc.

"О Leclerc это пока только разговоры. Я не думаю, что это перейдет к практическим действиям", – отметил военный эксперт.

Михаил Жирохов предположил, получит ли Украина танки Leclerc: смотрите видео

Почему союзники не спешат предоставлять танки Украине

На Западе вообще затягивают предоставление танков Украине. Союзники объясняют это якобы тем, что такая техника нуждается в специфическом техническом обслуживании, с чем у Киева могут возникнуть трудности. Военный эксперт убежден, что причина также заключается в коммерческих интересах некоторых промышленников.

Эта война для западного промышленного комплекса – этакая рекламная витрина. Никому из производителей оружия не хочется, чтобы были кадры сгоревших танков Leclerc или Leopard. Это ведь будет антирекламой,

– сказал Жирохов.

Он добавил, что карды техники в плохом состоянии на поле боя могут оттолкнуть будущих покупателей, которые захотят приобрести такие танки уже после войны в Украине.

"Поэтому пока на Западе не будут уверены, что украинские военные смогут такое вооружение обслуживать и самое главное – использовать на поле боя, они не очень охотно идут на предоставление такой высокотехнологичной техники", – отметил военный эксперт.

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