Стало известно, сколько танков M1 Abrams уже в Украине
Источник:The Washington Post
На днях издание The New York Times публиковало информацию, что танки были доставлены в Украину. Затем это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания, на котором присутствовал новый министр обороны Рустем Умеров.
О том, что долгожданные "Абрамсы" уже в Украине, официально сообщили 25 сентября. Их обещали доставить на этой неделе, а до того наши военные учились на них.
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Сколько "Абрамсов" в Украине
Пока их меньше половины, всего же танков должно быть 31. Нам предоставят модификацию M1.
Ранее издание Politico писало, что десять танков прибудут в Украину до середины сентября. То есть все по графику, как и обещал Байден.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI отмечает: передача Украине танков M1 Abrams – это результат усилий танковой коалиции, работавшей над получением современной западной бронетехники.
Последний пакет помощи США включает также снаряды с обедненным ураном, что значительно усилит огневую мощь M1 Abrams. Присутствие рядом с Leopard 2 и Challenger 2 на поле боя "Абрамсов", безусловно, ускорит прорыв Вооруженными Силами Украины вражеских позиций и освобождение временно оккупированных врагом территорий,
– говорится в сообщении.
Основные характеристики танка Abrams / Инфографика 24 Канала
Как будут использовать Abrams в Украине
- Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал, что Украина не повторит ошибки россиян и не будет пускать драгоценные танки сплошной колонной. "Абрамсы" будут использовать только для тщательно продуманных и подготовленных операций.
- 31 танк Abrams – это батальон, который может продвинуться на 5–7 километров на каком-то направлении. Однако это должна быть танкодоступная местность, например на Юге Украины. А если она урбанизирована и перекрыта населенными пунктами, танкам там нельзя будет выполнять боевые задания. Лучшие направления для танкового наступления – возле Купянска, Сватово, частично на Запорожье и в Херсонской области. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец.
- Инструкцию к танку Abrams в комиксах перевел портал "Милитарный". Там указывают, что "даже правильно помыть Abrams не так просто". Так что журналисты перевели советы, как обслуживать американский танк.