Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" уже начали заходить на российскую землю не несколько часов, а несколько дней. Кроме того, как путинские силы, так и бойцы, уже начали использовать тяжелое вооружение.

Немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что бои у пограничного города Шебекино в последние дни стали самой продолжительной и интенсивной вылазкой РДК и Легиона на территорию России, пишет 24 Канал.

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Как россияне впервые использовали танк против путинских сил

С обеих сторон применяется тяжелое вооружение, артиллерия, а также впервые – танки. Вооруженные силы России в ответ используют реактивные системы залпового огня и даже термобарическое оружие,

– заявил журналист.

Он добавил, что действительно от боевых действий страдают местные жители. Поэтому многие из них спешно эвакуировались. В этом контексте Русский добровольческий корпус объяснял, что они стали получать много обращений – россияне просят помочь их эвакуировать из Белгородской области. Поэтому, согласовав это с Украиной, бойцы предложили гуманитарный коридор в Украине мирным россиянам.

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Откуда у РДК и Легиона танки