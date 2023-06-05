Украинские танкисты разнесли посадку с оккупантами под Бахмутом: горячее видео работы воинов

Украинские военные нанесли потери российским оккупантам на Бахмутском направлении. Наши воины разнесли посадку с оккупантами.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об удачной работе 3-й отдельной штурмовой бригады. Танки бойцов, по его словам, разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага на Бахмутском направлении.

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Украинские бойцы штурмовали позиции врага на Бахмутском направлении

"Силы обороны работают", – отметил Сырский и опубликовал горячее видео с передовой.

Сырский показал, как танки 3-й отдельной штурмовой бригады разнесли посадку оккупантов: смотрите видео

Какая ситуация на Бахмутском направлении

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, но не имел успеха.

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский накануне сообщил, что украинские военные освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.

Кроме того, главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вдруг сообщил, что на юго-западной окраине Бахмута, которую ранее удерживали его подразделения, сейчас снова находятся ВСУ. Пригожин предостерег оккупантов от дальнейших шагов Сил обороны Украины.

Впрочем, в Минобороны Украины это неоднократно отмечали, что наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части. Пригожин же врал, что якобы вагнеровцев "взяли" Бахмут.

В конце мая Силы обороны активизировались на флангах близ Бахмута, когда россияне пытались продвинуться в глубь города. На некоторое время в Бахмуте снизилась активность оккупантов из-за вывода вагнеровцев.

Силы обороны Украины обезвредили в боях за Бахмут от 60 до 100 тысяч российских оккупантов. По меньшей мере, 20 тысяч оккупантов погибли в боях за Бахмут.