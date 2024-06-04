Навсегда 19: в Одессе погиб воин из Львовщины, который проходил военные учения в Британии
Источник:Дрогобычский городской совет
От российского ракетного обстрела погиб 19-летний матрос Тарас Гутникевич из Львовской области. Ранее юный украинский защитник проходил обучение в Великобритании.
Как только парню исполнилось 18 лет, он пошел на службу. В Великобритании парень прошел обучение на штурмовика, а потом служил на патрульно-противодиверсионном катере в Одессе.
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Воин погиб во время выполнения боевого задания
Тарас Гутникевич родился 20 марта 2005 года. Сначала он жил в селе Дережичи, потом в Дрогобыче на Львовщине. Парень окончил местный лицей №3 и училище №19, где получил профессию электрогазосварщика и автослесаря. Некоторое время работал на местном хлебокомбинате.
После 18 дня рождения он начал службу в военно-морском флоте и ездил на военные учения в Великобританию, где, в частности, прошел обучение на штурмовика. После учений Тарас вернулся на службу на патрульно-противодиверсионном катере в Одессе. В пятницу, 31 мая, он пострадал там в результате российского ракетного удара и погиб от полученных травм.
Он был добровольцем и отважным защитником нашей страны, отдав свою жизнь за мир и независимость. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Вечная память Герою,
– написали в лицее №3.
У павшего воина остались родители, дедушка, сестры, племянники, а также невеста.
Информацию о дате захоронения молодого защитника будет сообщено дополнительно.
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