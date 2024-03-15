Через сколько времени Германия восполнит запасы Taurus в случае предоставления ракет Украине: в FT объяснили

Германии понадобится два года для того, чтобы восстановить запасы Taurus. Такие данные прогнозируют в случае принятия положительного решения о передаче дальнобойных крылатых ракет Украине.

По мнению СМИ, Олаф Шольц отказывается предоставить Украине Taurus, поскольку опасается атак на Москву этими ракетами. Впрочем, вероятно, это не единственная причина, что обусловливает такую его позицию.

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Через сколько времени нужно Германии, чтобы восстановить запасы

Согласно обнародованной FT информации, сейчас так называемые производственные линии простаивают. последний раз они работали в 2019 году, когда был получен заказ от Южной Кореи.

Сообщается, что заводы, расположены в немецком городе Шробенхаузен, занимаются только ремонтом проданных ракет. Каждая ракета стоит около 1,5 миллиона евро, в зависимости от размера заказа.

По подсчетам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который занимается исследованиями в сфере ракетных технологий, в арсенале Бундесвера сейчас примерно 600 ракет Taurus.

Отмечается, что только половина из них в рабочем состоянии. Однако ранее директор Taurus Systems Йоахим Кнопф заявлял, что производство ракет может быть быстро восстановлено в случае получения заказа.

Аналитики считают, что пополнение арсенала Taurus займет около двух лет. Производство крылатых ракет "не получится сразу".

Производственная цепочка должна будет увеличить выпуск или возобновить производство деталей, но все это требует времени,

– заявил эксперт Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.

Шольц задерживает предоставление Taurus Украине: основное