Уже скоро: в каком количестве и как быстро Украина сможет получить ракеты Taurus

Новая власть в Германии готова обсуждать отправку в Украину дальнобойных Taurus. Они могут значительно усилить запасы нашей страны в крылатых ракетах.

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц категорически выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Нынешний канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял еще до своей победы на выборах, что готов рассмотреть возможность передачи Киеву этих ракет, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Когда Украина может получить Taurus и сколько

На вооружении у Германии есть 600 ракет Taurus. Пока не появятся новейшие американские и немецкие ракеты, Taurus остаются в стране единственными средствами для дальнобойных ударов. Эти снаряды являются критически важными для ведения большой воздушной войны с серьезным противником.

Как отмечает издание, немецкие лидеры считают, что могут передать около 100 ракет Taurus, не ставя под угрозу безопасность собственной страны.

Это совсем не маленькое количество, если учесть, что Франция, Италия и Великобритания предоставили Украине лишь несколько сотен подобных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Немецкие ракеты Taurus могут увеличить запас крылатых ракет Украины на треть.

Вероятно, Воздушные силы ВСУ подвесят ракеты Taurus под сменными крыльями бывших советских бомбардировщиков Су-24, которые Великобритания и Франция уже модифицировали для запуска Storm Shadows и SCALP, частично используя старые подвески от списанных бомбардировщиков Tornado Королевских ВВС. Совпадением является то, что немецкие ВВС до сих пор эксплуатируют несколько десятков таких бомбардировщиков Tornado – преимущественно как пусковые установки для Taurus.

Заметим, что Фридрих Мерц не вступит в должность канцлера до того, как его консервативная партия не заключит соглашение с социал-демократами по формированию нового правительства. Это процесс, который может занять недели или даже месяцы. Мерц, вероятно, не будет иметь достаточно полномочий и политического капитала, чтобы протолкнуть соглашение по ракетам до поздней весны или начала лета.