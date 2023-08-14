Ракеты Taurus для Украины: немецкий министр поддержал поставки и пообещал финансовую помощь

Министр финансов Германии поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку они помогут приблизить украинскую победу. Кроме того, он пообещал помощь в размере 5 миллиардов евро.

К слову, глава Минфина Германии прибыл 14 августа в Украину. В частности, он встретился с мэром Киева Виталием Кличко.

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"Украина должна победить"

Кристиан Линднер заявил, что Украина должна победить в войне, которую развязала Россия. Комментируя поставки оружия, министр подчеркнул, что Германия должна делать все, чтобы усилить военные возможности Украины.

"Поэтому с нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны", – заявил Линднер.

Комментируя поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, министр объяснил, что говорится о стандартной процедуре – консультации с союзниками о том, каковы потребности Украины и как их возможно удовлетворить. Однако он подчеркнул, что лично поддерживает передачу ракет на нужды ВСУ.

Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь – как и я лично, – то надеюсь на скорое, скорейшее выяснение этих вопросов,

– сказал министр.

Более того, он обещает Украине 5 миллиардов евро военной помощи ежегодно. По словам Линднера, если парламент примет соответствующее решение, наша страна будет получать средства до 2027 года.

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