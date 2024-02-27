Почему Украине надо именно TAURUS: Свитан назвал преимущества немецкой ракеты

Германия до сих пор не приняла решение о передаче Украине дальнобойных ракет TAURUS. Это оружие значительно облегчило бы Силам обороны выполнение определенных задач.

Дело в том, что одна ракета TAURUS может выполнить задачу, для которой нужно 2 – 3 других ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что при этом сохранится КПД по прохождению противовоздушной обороны врага.

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Преимущества TAURUS

В частности, одна ракета TAURUS может заменить 2 – 3 ракеты Storm Shadow/SCALP или же при участии ракет-постановщиков помех системам ПВО и ADM-160.

С TAURUS гораздо проще решать вопросы. Особенно по контролю военных объектов в Крыму. Их дальность – примерно 300 километров, до Керченского моста. Ракету надо сбрасывать чуть раньше выхода на линию фронта, а значит дальность нам необходима чуть больше чем 300 километров. Именно TAURUS для этой задачи очень хорошо подходила бы,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

По его мнению, принятие Олафом Шольцом этого решения зависит от решения Белого дома. Как только будет решение США о передаче ATACMS на 300 километров – решится и вопрос TAURUS.

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