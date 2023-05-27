ATACMS от США или Taurus от Германии: кто быстрее решится предоставить Украине ракеты

Украина якобы обратилась к Германии с просьбой передать дальнобойные ракеты Taurus. Параллельно один из американских сенаторов Линдси Грэм отметил, что Киеву нужно передать ATACMS и кассетные боеприпасы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его словам, вероятнее всего, Украина скорее получит крылатые ракеты от Германии, чем от Соединенных Штатов.

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Почему США еще не передали Украине дальнобойные ракеты

Как отметил Лесной, есть мнение, что Соединенные Штаты пытаются быть сдерживающим фактором для России. Не раз было видно, что США демонстрируют взвешенность, ведь общаются с ядерным государством.

И одновременно они побуждают партнеров давать оружие. Чтобы в России не было отчаяния, что "видите, вот Америка дала. Теперь и к ядерке можно тянуться". Возможно, такая логика у Соединенных Штатов,

– заметил Лесной.

Соединенные Штаты могут играть роль хорошего полицейского, побуждающего к действиям других государств. А Германия уже перешла все свои красные линии. Сначала они долго сомневались в предоставлении Украине оружия, но теперь процесс пошел.

Кто быстрее передаст Украине дальнобойные ракеты – США или Германия: смотрите видео

К примеру, в свое время Германия долго размышляла о передаче танков. Но все-таки согласилась это сделать.

Немцы также не любят быть первыми. А вот быть третьими по передаче ракет после Британии и Франции – не страшно. И они просто войдут в когорту с большими государствами старой Европы,

– заметил Лесной.

Дальнобойные ракеты для Украины: коротко

По данным издания Spiegel, Украина официально обратилась в Германию с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus. О передачи этого оружия президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц якобы говорили еще в начале мая.

Известно, что Taurus – крылатая ракета, запускаемая с самолета. Ее радиус действия – более 500 километров.

Сейчас тоже во Франции изучают возможность передачи Украине ракет Scalp. Они являются аналогом ракет Storm Shadow, полученных Киевом от Великобритании.