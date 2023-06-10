Арта ВСУ работает метко: оккупанты в панике отказываются от выполнения заданий
На Таврийском направлении регулярные войска "усилили" подразделениями "Шторм Z". Их эффективность значительно ниже чем, например, вагнеровцев. А мощные обстрелы украинской артиллерии заставляют их отказываться от задач командиров.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он добавил, что иногда и сами командиры не хотят выполнять задачи руководства.
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Хороший эффект от работы артиллерии
В конце мая стало известно, что на некоторые участки фронта, в частности на Таврическое направление, будут отправлять новое спецподразделение "Шторм Z". Его формируют по большей части из заключенных или людей, имеющих проблемы с законом, но их еще не успели осудить. На самом деле это части регулярных войск с "громким названием".
Шторм Z не так мотивирован, как ЧВК "Вагнера". У вагнеровцев была другая система поощрений и наказаний, где преобладали последние. Кроме того, качество нового отряда достаточно сомнительно.
Главное, что враг понимает меткие удары, в частности, нашей артиллерии. Они дают очень хороший эффект, когда, несмотря на громкие названия, личный состав отказывается от выполнения тех или иных задач,
– отметил Валерий Шершень.
Интересно, что кое-где и сами командиры ставят под вопрос выполнение определенных приказов. Хаос в российской армии усиливается.
Валерий Шершень рассказал о хаосе в российском войске: смотрите видео
Ситуация на Таврическом направлении
Тем временем, защитники Таврического направления уверенно держат оборону и продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки 9 июня россияне 18 раз атаковали украинские позиции.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1455 огневых задач,
– рассказал Шершень.
Речь как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.
Кроме того, на Таврическом направлении ВСУ уничтожили более семи рот вражеских войск. Также наши защитники уничтожили и повредили 72 единицы вражеской ОВТ.
Что известно о деятельности "Шторм Z" на фронте
- Из-за колоссальных потерь живой силы на войне против Украины Россия пытается кем-либо пополнить свое войско. Так и сформировали новые роты "Шторм Z", набирая туда людей с проблемами с законом. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что используют также мобилизованный и боевой армейский резерв (БАРС).
- Интересно заметить, что в России пугали мощностью и качеством нового спецподразделения. Однако опровергнуть это удалось очень быстро. Череватый рассказал, что это более или менее боеспособные подразделения, но их формировали наспех. А за короткое время ни одно подразделение нельзя вывести "на пик формы".
- Кроме того, в начале июня в Донецкой области рота "Шторм Z" сбежала с позиций. Это, заметим, 90 человек. За короткое время это уже 6 случай массового дезертирства в отряде.