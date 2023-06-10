Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він додав, що іноді й самі командири не хочуть виконувати завдання керівництва.

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Хороший ефект від роботи артилерії

Наприкінці травня стало відомо, що на деякі ділянки фронту, зокрема на Таврійський напрямок, відправлятимуть новий спецпідрозділ "Шторм Z". Його формують здебільшого з ув'язнених або із людей, які мають проблеми з законом, але їх ще не встигли засудити. Насправді це частини регулярних військ з "гучною назвою".

Шторм Z не такі мотивовані, як ПВК "Вагнера". У вагнерівців була інша система заохочень та покарань, де переважували саме останні. Крім того, якість нового загону доволі сумнівна.

Головне, що ворог розуміє влучні удари зокрема нашої артилерії. Вони дають дуже хороший ефект, коли попри гучні назви особовий склад відмовляється від виконання тих чи інших завдань,

– зазначив Валерій Шершень.

Цікаво, що подекуди й самі командири ставлять під сумнів виконання певних наказів. Хаос у російському війську посилюється.

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Ситуація на Таврійському напрямку

Тим часом захисники Таврійського напрямку впевнено тримають оборону та продовжують нищити ворога. Протягом минулої доби 9 червня росіяни 18 разів атакували українські позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1455 вогневих завдань,

– розповів Шершень.

Мовиться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях виявленим раніше.

Крім того, на Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад сім рот ворожих військ. Також наші захисники знищили та пошкодили 72 одиниці ворожої ОВТ.

Що відомо про діяльність "Шторм Z" на фронті