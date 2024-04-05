ТЦК будет вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Военные рассказали, что мужчин, достигших 25 лет, примут на военный учет военнообязанных. Их снимут с военного учета призывников и будут вызывать в военкоматы.
К таким действиям ТЦК и СП будут прибегать после того, как Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.
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Что известно об уточнении данных
В Генштабе ВСУ объяснили, что в апреле – мае в Вооруженных Силах Украины, Государственной спецслужбе транспорта и других военных формированиях уволят в запас военнослужащих срочной военной службы. Это произойдет, согласно указу президента от 7 марта 2024 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы".
Со вступлением в силу вышеупомянутого закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, которые находились на воинском учете призывников и достигли 25-летнего возраста,
– объяснили военные.
По их данным, мужчин, достигших 25 лет, в ТЦК и СП будут вызывать для:
- уточнения учетных данных,
- прохождения медицинского осмотра,
- оформления соответствующих военно-учетных документов.
В Генштабе ВСУ уточнили, что всего в ВСУ, Госспецслужбе транспорта подлежат увольнению ориентировочно 7 тысяч человек.
Что известно о новых законах о мобилизации
- Владимир Зеленский 2 апреля подписал три новых закона о мобилизации. В частности, теперь мобилизовать могут мужчин от 25 лет, а не от 27, как было раньше.
- Кроме того, отменили статус "ограниченно годный". Теперь будут только пригодные к службе или непригодные. Все "ограниченно годные" должны пройти комиссию в течение 9 месяцев, чтобы на ВВК определили их новый статус.
- Также теперь студенты до 22 лет смогут выехать на обучение за границу. В частности, если они учатся на дневной форме в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).