ТЦК будет вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных, – Генштаб

Военные рассказали, что мужчин, достигших 25 лет, примут на военный учет военнообязанных. Их снимут с военного учета призывников и будут вызывать в военкоматы.

К таким действиям ТЦК и СП будут прибегать после того, как Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.

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Что известно об уточнении данных

В Генштабе ВСУ объяснили, что в апреле – мае в Вооруженных Силах Украины, Государственной спецслужбе транспорта и других военных формированиях уволят в запас военнослужащих срочной военной службы. Это произойдет, согласно указу президента от 7 марта 2024 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы".

Со вступлением в силу вышеупомянутого закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, которые находились на воинском учете призывников и достигли 25-летнего возраста,

– объяснили военные.

По их данным, мужчин, достигших 25 лет, в ТЦК и СП будут вызывать для:

уточнения учетных данных,

прохождения медицинского осмотра,

оформления соответствующих военно-учетных документов.

В Генштабе ВСУ уточнили, что всего в ВСУ, Госспецслужбе транспорта подлежат увольнению ориентировочно 7 тысяч человек.

Что известно о новых законах о мобилизации