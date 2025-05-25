Это сработало снова, – Болтон о том, как Путину в очередной раз удалось переиграть Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин 19 мая провели телефонный разговор. Очевидно, российский диктатор смог получить то, что он хотел от президента США.

Путин не пошел на уступки по поводу прекращения огня. Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон озвучил 24 Каналу мнение, что стратегия так называемого главы Кремля снова сработала.

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"Путин получил молчаливое согласие"

Джон Болтон отметил, что ни Президент Украины Владимир Зеленский, ни представители Европы не участвовали в разговоре Путина и Трампа. Очевидно, что российский диктатор не пошел ни на какие уступки по прекращению огня, а лидер США это принял и не угрожал новыми санкциями против России.

Юрий Ушаков, советник Путина, бывший посол в США, рассказал российским журналистам, что после двухчасового разговора им так хорошо было общаться, что никто не хотел заканчивать звонок. Вы можете в это верить или нет, но это, как мне кажется, указывает на то, что Путину удалось переиграть Трампа и получить молчаливое согласие на продолжение военных действий России,

– сказал он.

По словам бывшего советника президента США по вопросам нацбезопасности, Путин манипулирует Трампом еще с его первого срока. С самого начала второго срока республиканца появляются очевидные доказательства того, что так называемый глава Кремля получает то, чего желает.

Несмотря на просьбы советников лидера Штатов применить жесткие методы против России. В частности, продолжать или даже увеличивать военную помощь Украине, вводить новые более жесткие санкции против России.

Ничего из этого не произошло. Нет признаков, что это произойдет в ближайшее время. Итак, стратегия Путина добиться разговора или встречи один на один с Трампом уже была опробована и сработала. Я считаю, что она сработала снова,

– добавил Джон Болтон.

Напомним, в понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Их диалог длился более 2 часов.