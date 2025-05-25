Путін не пішов на поступки щодо припинення вогню. Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон озвучив 24 Каналу думку, що стратегія так званого очільника Кремля знову спрацювала.

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"Путін отримав мовчазну згоду"

Джон Болтон зазначив, що ні Президент України Володимир Зеленський, ні представники Європи не брали участі у розмові Путіна та Трампа. Очевидно, що російський диктатор не пішов на жодні поступки щодо припинення вогню, а лідер США це прийняв та не погрожував новими санкціями проти Росії.

Юрій Ушаков, радник Путіна, колишній посол у США, розповів російським журналістам, що після двогодинної розмови їм так добре було спілкуватися, що ніхто не хотів закінчувати дзвінок. Ви можете у це вірити або ні, але це, як мені здається, вказує на те, що Путіну вдалося переграти Трампа та отримати мовчазну згоду на продовження військових дій Росії,

– сказав він.

За словами колишнього радника президента США з питань нацбезпеки, Путін маніпулює Трампом ще з його першого терміну. З самого початку другого терміну республіканця з'являються очевидні докази того, що так званий очільник Кремля отримує те, чого бажає.

Попри прохання радників лідера Штатів застосувати жорсткі методи проти Росії. Зокрема, продовжувати або навіть збільшувати військову допомогу Україні, вводити нові більш жорсткі санкції проти Росії.

Нічого з цього не сталося. Немає ознак, що це станеться найближчим часом. Отже, стратегія Путіна домогтися розмови або зустрічі сам на сам з Трампом вже була випробувана і спрацювала. Я вважаю, що вона спрацювала знову,

– додав Джон Болтон.

Нагадаємо, у понеділок, 19 травня, відбулася телефонна розмова Путіна з Трампом. Їхній діалог тривав понад 2 години.