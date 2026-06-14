Бывший глава "Роскосмоса" предлагает Москве взрывать собственные танкеры для борьбы с Западом

Дмитрий Рогозин угрожает Европе минированием собственных кораблей. Заявление российского сенатора стало реакцией на противостояние западных стран теневому флоту Кремля.

Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях, передает "24 Канал".

Смотрите также Эпические кадры: Стармер показал, как британский спецназ арестовал российский танкер

Что планирует делать Россия со своими кораблями?

Дмитрий Рогозин отреагировал на перехват Великобританией танкера Smyrtos, принадлежавшего теневому флоту. Он сравнил Кира Стармера с пиратами XVI века и предложил способ противодействия западным странам на море.

Думаю, что нужно минировать танкеры, которыми мы пользуемся,

– предложил экс-глава Роскосмоса.

Сенатор рассказал, что подрыв должен происходить в случае поступления соответствующих команд. Поводом для них могут стать: отклонение танкера от маршрута или если его будут заставлять зайти в чужой порт.

Экс-глава Роскосмоса утверждает, что после нескольких инцидентов в портах западных стран они "опомнятся". Он надеется, что потенциальные экологические катастрофы должны напугать европейцев.

Однако Рогозин ничего не сказал о судьбе российского экипажа на таких танкерах.

Российские военные корреспонденты не считают эту идею странной и относятся к ней положительно. Они полагают, что утечки нефти у берегов европейских стран могут стать эффективным способом защитить свой теневой флот.

Что известно о танкере Smyrtos?

Утром в воскресенье, 14 июня, британские военные перехватили танкер теневого флота России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Кир Стармер заявил, что операция британских военных стала еще одним ударом для России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига положительно оценил действия Великобритании. По его словам, борьба с такими судами помогает ограничить финансирование российской военной агрессии против Украины.