Непонятно, это давление или заученный текст, – жена "Рэдиса" о состоянии раненых в Еленовке

российские оккупанты совершили теракт в колонии оккупированной Еленовке, где массово убили и ранили украинских пленных. У родных украинских бойцов нет проверенной информации о состоянии раненых в Еленовке.

Красный Крест не получил доступ к раненым пленникам

Екатерина Прокопенко, супруга командира полка защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, в интервью 24 каналу рассказала о том, что нет данных о том, в каком состоянии пострадавшие после теракта в Еленовке.

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По словам Прокопенко, информацию о состоянии потерпевших подавали только российские пропагандисты, которым нельзя доверять.

Мы лишь видели из всех этих пропагандистских видео, что они как под копирку отвечают одно и то же, и непонятно, происходит ли это под давлением, это заученный текст, или они действительно так считают,

– сказала жена "Рэдиса".

Прокопенко отметила, что Красный Крест не получил доступ к пленным, а "веры оккупантам тоже нет".

"Поэтому все очень тяжело и очень сложно. Все это время мы постоянно в переживаниях. Непонятно ничего", – добавила она.

Анна Науменко, невеста командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова, отметила, что семьи защитников "Азовстали" ограничены информационно.

Вся имеющаяся информация – она с одной стороны (российской – 24 канал). Поэтому, к сожалению, проверить что-то пока невозможно,

– сказала она.

Что известно о теракте в Еленовке

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