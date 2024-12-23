Улица была усыпана телами: врач рассказал о спасении жертв теракта в Магдебурге

В немецком городе Магдебург 20 декабря автомобиль влетел в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, более 200 человек получили ранения, погибли пять человек – девятилетний ребенок и четыре женщины в возрасте 45, 52, 67 и 75 лет.

Ужасные воспоминания об этой трагедии рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica врач, который спасал пострадавших в результате теракта, передает 24 Канал. Тогда Роберто работал до трех ночи, а его коллеги не сдерживали слез, наблюдая за страданиями людей.

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Какие детали трагедии в Магдебурге рассказал врач

Рождественской ярмарки, ранее самого ожидаемого события года, теперь не существует. Колесо парка развлечений остановилось, а деревянные домики, где продавали еду и работали тиры, закрыты. Люди бродят по пустому рынку, плачут и обнимаются.

44-летний Роберто Скиолан из итальянского города Бари – анестезиолог городской клиники на севере Магдебурга. События на рождественской ярмарке он описал как "сцену войны".

Врач рассказал, что, придя домой в пятницу, сразу получил звонок с просьбой вернуться на работу. Его коллеги также быстро откликнулись.

Среди коллег были такие, кто плакал, кто бессмысленно ходил по коридорам,

– делится воспоминаниями врач.

Роберто не может забыть пережитое: мужчину, который плакал в отчаянии, не зная, где его жена и сын, недостаток лекарств и импровизированную реанимацию. Он называет это опытом "военной медицины".

Анестезиолог вспоминает пациентку, которая имела многочисленные переломы и разрыв аорты, ставший для нее смертельным приговором. Ее отправили в другую больницу, но на следующий день Роберто узнал, что она не доехала. "Я не помню ее лица", – говорит он.

Воспоминания очевидцев, пострадавших и их родных

Многих раненых доставили в университетскую больницу. И теперь туда прибывают родственники пострадавших, среди них и мужчина из Калабрии, который долгое время живет в Германии. В этом медучреждении прооперировали его сына, Марко Форчинити.

Позвонили, я выехал на машине, живу в ста километрах. Он (Марко – 24 Канал) был в Магдебурге на отдыхе. Его полностью сбили с ног. Я ничего не хочу говорить больше: мы не знаем, кто стоит за этим безумием,

– поделился отец.

Двадцатилетняя студентка, которая получила травму стопы и передвигается в инвалидной коляске, описывает события пятницы как "панику" и "растерянность". Она потеряла сознание в те минуты. "Когда я сидела в палатке, ожидая, когда меня отвезут в больницу, люди плакали. Некоторые лежали в ужасных условиях. Улица была покрыта телами. Я стараюсь не думать об этом, я не хочу об этом говорить", – говорит девушка.

Фрукты и овощи прохожим раздает 52-летний продавец.

Да, я был там в пятницу, видел ту машину. За мгновение до этого было столько счастливых семей и детей. Я ходил в школу здесь. Это мои люди, понимаете? Я должен был что-то сделать. Сейчас каждый может брать, что хочет, я денег не хочу,

– рассказал он.

Самая молодая жертва теракта – девятилетний Андре, который каждый год "с нетерпением ждал Рождества". Он переехал в землю Саксония-Анхальт недавно вместе со своей матерью Дезире Глейснер. В Facebook она написала: "Пусть мой мишка летает. Он никому ничего не сделал, ему было всего девять лет. Почему? Я не понимаю".

Андре присоединился к движению детей-пожарных. Двое его друзей начали сбор средств, который уже превысил 60 тысяч евро. Часть передадут семьям других погибших.

Что известно о теракте

Вечером 20 декабря мир всколыхнула новость о теракте в Германии. Мужчина, управлявший BMW, проехал около 400 метров на большой скорости по пешеходной зоне между рождественскими палатками.

Правоохранители сообщили, что вокруг ярмарки были установлены бетонные блоки для защиты от возможных терактов. Однако авто прорвалось через большую щель.

Нападавшего Талеба А. арестовали в вечер, когда и был совершен теракт. Это 50-летний гражданин Саудовской Аравии, живший в Германии с 2006 года. Он работал психиатром, поддерживал ультраправые партии и критиковал обращение с беженцами. Подозреваемому уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Саудовская Аравия предупреждала Германию о теракте, но немецкие власти не смогли должным образом оценить риск.

Ранее 24 Канал сообщал, что среди раненых 20 декабря в Магдебурге есть гражданка Украины. Пострадавшая получает всю необходимую медицинскую помощь, однако ее состояние до сих пор оценивается как тяжелое. Дело находится под контролем Посольства Украины в Германии.