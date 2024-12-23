Жахливі спогади про цю трагедію розповів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica лікар, який рятував постраждалих унаслідок теракту, передає 24 Канал. Тоді Роберто працював до третьої ночі, а його колеги не стримували сліз, спостерігаючи за стражданнями людей.

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Які деталі трагедії в Магдебурзі розповів лікар

Різдвяного ярмарку, раніше найочікуванішої події року, тепер не існує. Колесо парку розваг зупинилося, а дерев’яні будиночки, де продавали їжу й працювали тири, зачинені. Люди блукають порожнім ринком, плачуть і обіймаються.

44-річний Роберто Скіолан з італійського міста Барі – анестезіолог міської клініки на півночі Магдебурга. Події на різдвяному ярмарку він описав як "сцену війни".

Лікар розповів, що, прийшовши додому в п’ятницю, одразу отримав дзвінок із проханням повернутися на роботу. Його колеги також швидко відгукнулися.

Серед колег були такі, хто плакав, хто безглуздо ходив коридорами,

– ділиться спогадами лікар.

Роберто не може забути пережите: чоловіка, який плакав у розпачі, не знаючи, де його дружина і син, нестачу ліків та імпровізовану реанімацію. Він називає це досвідом "військової медицини".

Анестезіолог згадує пацієнтку, яка мала численні переломи та розрив аорти, що став для неї смертельним вироком. Її відправили до іншої лікарні, але наступного дня Роберто дізнався, що вона не доїхала. "Я не пам'ятаю її обличчя", – каже він.

Спогади очевидців, постраждалих та їхніх рідних

Багатьох поранених доставили до університетської лікарні. Тож тепер туди прибувають родичі постраждалих, серед них і чоловік із Калабрії, який тривалий час живе в Німеччині. У цьому медзакладі прооперували його сина, Марко Форчініті.

Зателефонували, я виїхав машиною, живу за сто кілометрів. Він (Марко – 24 Канал) був у Магдебурзі на відпочинку. Його повністю збили з ніг. Я нічого не хочу казати більше: ми не знаємо, хто стоїть за цим божевіллям,

– поділився батько.

Двадцятирічна студентка, яка отримала травму стопи й пересувається в інвалідному візку, описує події п’ятниці як "паніку" і "розгубленість". Вона знепритомніла у ті хвилини. "Коли я сиділа в наметі, чекаючи, коли мене відвезуть до лікарні, люди плакали. Деякі лежали в жахливих умовах. Вулиця була вкрита тілами. Я намагаюся не думати про це, я не хочу про це говорити", – каже дівчина.

Фрукти та овочі перехожим роздає 52-річний продавець.

Так, я був там у п'ятницю, бачив ту машину. За мить до цього було стільки щасливих сімей і дітей. Я ходив до школи тут. Це мої люди, розумієте? Я повинен був щось зробити. Зараз кожен може брати, що хоче, я грошей не хочу,

– розповів він.

Наймолодша жертва теракту – дев'ятирічний Андре, який щороку "з нетерпінням чекав Різдва". Він переїхав до землі Саксонія-Анхальт нещодавно разом зі своєю матір’ю Дезіре Глейснер. У Facebook вона написала: "Нехай мій ведмедик літає. Він нікому нічого не зробив, йому було лише дев'ять років. Чому? Я не розумію".

Андре приєднався до руху дітей-пожежників. Двоє його друзів почали збір коштів, який уже перевищив 60 тисяч євро. Частину передадуть сім'ям інших загиблих.

Що відомо про теракт

Ввечері 20 грудня світ сколихнула новина про теракт у Німеччині. Чоловік, що керував BMW, проїхав близько 400 метрів на великій швидкості пішохідною зоною між різдвяними ятками.

Правоохоронці повідомили, що навколо ярмарку були встановлені бетонні блоки для захисту від можливих терактів. Однак авто прорвалося через велику щілину.

Нападника Талеба А. заарештували у вечір, коли й було скоєно теракт. Це 50-річний громадянин Саудівської Аравії, що жив у Німеччині з 2006 року. Він працював психіатром, підтримував ультраправі партії та критикував поводження з біженцями. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Саудівська Аравія попереджала Німеччину про теракт, але німецька влада не змогла належно оцінити ризик.

Раніше 24 Канал повідомляв, що серед поранених 20 грудня в Магдебурзі є громадянка України. Потерпіла отримує всю необхідну медичну допомогу, проте її стан досі оцінюється як важкий. Справа перебуває під контролем Посольства України в Німеччині.