На Тернопольщине задержали вандала, который повредил могилы военнослужащих

На Тернопольщине в поселке Гусятин 53-летний местный житель повредил четыре могилы недавно похороненных военнослужащих. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что родственники погибших обнаружили акт вандализма 3 июня около 12:00. Правоохранители сразу выехали на место происшествия, где зафиксировали повреждения четырех могил.

Смотрите также Избиение украинских волонтеров в Чехии: полиция задержала вероятных нападавших

Что известно об инциденте на Тернопольщине

Родственники погибших обнаружили надругательство над могилами военных на Тернопольщине, когда пришли на кладбище и увидели, что деревянные кресты были вытащены, государственные и красно-черные флаги сорваны, портреты погибших избиты и разбросаны, а свечи разбиты.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия, где зафиксировали повреждения четырех могил. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника.

Во время розыска полицейские установили злоумышленника. Причастным к совершению преступления оказался 53-летний житель одного из сел общины. Мужчина ранее неоднократно был судим за имущественные преступления,

– сообщили правоохранители.

Впрочем, вандал не смог объяснить свой поступок и отказался давать показания. По факту вандализма следователи начали уголовное производство за надругательство над могилами. Если его вину докажут в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вандалы не впервые разрушают могилы погибших Героев