В Запорожье в честь убитых россиянами подростков Оганнисяна и Ханганова назвали две улицы

Одну из улиц Запорожья разделили на две и назвали в честь подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых в конце июня 2023 года в Бердянске убили россияне.

Депутаты Запорожского городского совета 20 мая проголосовали за переименование более 100 улиц и переулков города.

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В частности, в Заводском районе города в честь убитых россиянами подростков переименовали улицу Лассаля.

Улицу Лассаля разделили на две части (одну переименовали в улицу Тиграна Оганнисяна, а вторую – на улицу Никиты Ханганова),

– сообщил местный краевед Роман Акбаш.

История Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова

Весной 2023 года подросткам предъявили обвинение по статье 281 уголовного кодекса России, предусматривающей от 10 до 20 лет заключения. Российский следователь заявил, что в начале сентября 2022 года ребята вступили в сговор для оказания поддержки ВСУ. Более того, по его словам, оба подростка якобы повредили железнодорожные пути, чтобы не позволить российским вооруженным силам получить материальное обеспечение.

24 июня 2023 года россияне заявили о "ликвидации двух террористов". Впоследствии стало известно, что речь идет именно об убийстве украинских подростков.

Накануне в сети появилось предсмертное видео Тиграна Оганнисяна, где он с автоматом в руках прощается словами: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". После этого видео оборвалось. Коллаборационист Владислав Рогов, который сообщил об убийстве подростков, заявил, что они якобы убили местного полицейского-оккупанта.

Что сейчас происходит на оккупированных территориях