Тина Кароль очаровала сеть соблазнительным образом: черно-белые фото

Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников в сети новыми стильными снимками.

Новые фото опубликованы в социальной сети Instagram.

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На снимках Тина позирует в сверкающем платье-миди и босоножках на каблуках. В своем микроблоге Кароль попросила поклонников угадать, какого цвета ее платье.

"Делюсь мыслями с вами, читаю ваши, и становится легче проходить любые этапы и трансформации", – говорится в подписи.



Тина Кароль / Instagram

На черно-белых фотографиях Тина Кароль игриво смотрит в камеру. Поклонники в комментариях засыпали певицу комплиментами, назвав ее роскошной женщиной.



Тина Кароль / Instagram