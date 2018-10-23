Тина Кароль очаровала сеть соблазнительным образом: черно-белые фото
Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников в сети новыми стильными снимками.
Новые фото опубликованы в социальной сети Instagram.
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На снимках Тина позирует в сверкающем платье-миди и босоножках на каблуках. В своем микроблоге Кароль попросила поклонников угадать, какого цвета ее платье.
"Делюсь мыслями с вами, читаю ваши, и становится легче проходить любые этапы и трансформации", – говорится в подписи.
Тина Кароль / Instagram
На черно-белых фотографиях Тина Кароль игриво смотрит в камеру. Поклонники в комментариях засыпали певицу комплиментами, назвав ее роскошной женщиной.
Тина Кароль / Instagram
Источник: 24 канал
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