ССО уничтожили комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" россиян: детали операции

Военные Сил специальных операций Украины успешно ликвидировали российский комплекс "Тирада-2". Он предназначен для подавления спутниковой связи.

В понедельник, 8 января, стало известно, что во время спецоперации на Донецком направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

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Точный удар по "Тираде-2"

Этот комплекс был разработан для нейтрализации спутниковой связи. Его активность была зафиксирована на оккупированных территориях с 2019 года.

С помощью разведданных украинские военные установили точные координаты комплекса. Огневое поражение было нанесено ракетным подразделением Сил обороны, что привело к полному уничтожению системы.

Определив координаты враждебной цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью,

– говорится в сообщении.

В то же время Силы специальных операций опубликовали видео, на котором видна ликвидация этого комплекса врага.

ССО отработали по комплексу "Тирада-2": смотрите видео

Успешная операция демонстрирует высокий уровень профессионализма и готовности украинских Сил специальных операций к выполнению сложных задач. Уничтожение "Тирады-2" лишает врага возможности влиять на спутниковую связь, что важно для координации действий на фронте.

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Безумные потери оккупантов