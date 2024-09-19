Таких "птичек" у россиян нет, – военный рассказал, как дроны уничтожают оккупантов возле Покровска

Украинские военные активно используют тяжелые бомберы. Эти дроны способны уничтожить огромное количество вражеских целей.

Об этом 24 Каналу рассказал военный из 59 ОМБр имени Якова Гандзюка. Сейчас бойцы находятся на Покровском направлении, где продолжаются напряженные бои.

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Таких дронов уже много на фронте

Военный не видел, чтобы оккупанты вообще применяли такие дроны. Возможно, они и есть. Но ни разу не удалось обнаружить, как они применяют такие тяжелые бомберы.

Обратите внимание! В начале 2024 года командир батальона ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко также отмечал, что оккупанты не имеют аналогов украинского дрона-бомбера Vampire.

Иногда бывает, что на одном населенном пункте может работать до 5 – 6 таких дронов. Они помогают отражать вражеские штурмы.

На самом деле все решает пехота. Если нет впереди пехоты, то придется отходить. А так помогаем пехоте. Бывало, что выполняли задачи по минированию. Смежное подразделение сообщило, что на их позиции идет штурм. Наши были в одном доме, а оккупанты – в другой. Там большую "горсть" уничтожили,

– рассказал военный.

Тяжелые бомберы могут в зависимости от боеприпасов могут уничтожать огромное количество целей. Речь идет как о блиндаже и небольшом здании, так и об военной техники, железнодорожных переездах и т.п.

Важно! Сейчас идет сбор на Nissan Navara для пилотов тяжелых дронов с 59 бригады. Сейчас они воюют на Покровском направлении. Реквизиты: https://send.monobank.ua/jar/79LhsQN1kJ. Карточка – 5375411222198769. PayPal: odrikucher@gmail.com.