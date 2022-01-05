Токаев заявил, что в аэропорту Алматы захватили 5 самолетов, среди которых есть иностранные
Источник:ORDA
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь обратился к народу. Глава государства сообщил о захвате митингующими аэропорта, а также нескольких самолетов.
Токаев сообщил, что демонстранты захватили 5 самолетов, некоторые из которых – иностранные. Президент Казахстана подчеркнул, что Алматы были частично уничтожены вандалами.
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Демонстрантов президент назвал "бандами"
Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты,
– сказал Токаев.
Власти Алматы сообщили, что аэродром освободили
Власти Алматы уже сообщили, что аэропорт освободили от демонстрантов – благодаря антитеррористической операции. Об этом сообщил Интерфакс. Представители акимата сообщили, что аэродром возвращается к штатному режиму работы.Обратите внимание! Ранее в соцсетях обнародовали видео из аэропорта. Помещение – пустое, однако претерпело значительные повреждения. Повсюду – разбитое стекло и мусор.
Токаев обратился к странам ОДКБ
Отметим, что президент Казахстана обратился к странам Организации договора о коллективной безопасности. Таким образом, на казахскую территорию могут направить войска из Беларуси и России.
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Коротко о масштабных протестах в Казахстане:
- Масштабные демонстрации в стране вспыхнули после сообщения о повышении цены на газ.
- После начала акций цену вернули к предыдущей, также правительство ушло в отставку.
- Однако протесты не прекратились, эпицентром стал город Алматы.
- СМИ сообщают о более чем 300 пострадавших и 8 погибших.
- На всей территории Казахстана – режим чрезвычайной ситуации.
Смотрите видео о протестах в Казахстане: