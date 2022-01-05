Токаев заявил, что в аэропорту Алматы захватили 5 самолетов, среди которых есть иностранные

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь обратился к народу. Глава государства сообщил о захвате митингующими аэропорта, а также нескольких самолетов.

Токаев сообщил, что демонстранты захватили 5 самолетов, некоторые из которых – иностранные. Президент Казахстана подчеркнул, что Алматы были частично уничтожены вандалами.

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Демонстрантов президент назвал "бандами"

Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты,

– сказал Токаев.

Власти Алматы сообщили, что аэродром освободили

Власти Алматы уже сообщили, что аэропорт освободили от демонстрантов – благодаря антитеррористической операции. Об этом сообщил Интерфакс. Представители акимата сообщили, что аэродром возвращается к штатному режиму работы.

Токаев обратился к странам ОДКБ

Ранее в соцсетях обнародовали видео из аэропорта. Помещение – пустое, однако претерпело значительные повреждения. Повсюду – разбитое стекло и мусор.

Отметим, что президент Казахстана обратился к странам Организации договора о коллективной безопасности. Таким образом, на казахскую территорию могут направить войска из Беларуси и России.

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Коротко о масштабных протестах в Казахстане:

Масштабные демонстрации в стране вспыхнули после сообщения о повышении цены на газ.

После начала акций цену вернули к предыдущей, также правительство ушло в отставку.

Однако протесты не прекратились, эпицентром стал город Алматы.

СМИ сообщают о более чем 300 пострадавших и 8 погибших.

На всей территории Казахстана – режим чрезвычайной ситуации.

Смотрите видео о протестах в Казахстане:

Люди вышли на массовые протесты из-за повышения в 2 раза цены на сжиженный газ. Стоит заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.