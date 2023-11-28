Эвакуировали "трехсотых", – Федоров о последствиях взрывов в Токмаке

На временно оккупированной территории Запорожской области снова не спокойно. Утром 28 ноября в Токмаке раздалась серия громких взрывов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале поделился первыми деталями. По его словам, "прилет" зафиксирован по зданию оккупантов, пишет 24 Канал.

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Последствия "хлопка" в Токмаке

Как рассказал Федоров, ссылаясь на данные местных, взрывы связаны с ударом по зданию в центре города, которое российские захватчики давно использовали в своих целях.

После взрывов россияне засуетились – эвакуировали "трехсотых" и вещи,

– сообщил Федоров.

Мэр Мелитополя также отметил, что среди оккупантов есть погибшие. Точное количество ликвидированных представителей страны-агрессора уточняется.

Что этому предшествовало

Утром во вторник, 28 ноября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы.

Жители сообщают о громких взрывах, которые слышал весь город,

– написал Федоров в 08:35 в своем телеграм-канале.

Заметим, что за несколько минут до этого исчезло электроснабжение.

Ситуация в Запорожской области