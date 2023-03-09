Только руины: первые кадры смертельного ракетного обстрела Львовщины

Ночью российские военные нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. В результате вражеского удара на Львовщине произошло разрушение жилых домов. К сожалению, погибли четыре человека.

Жуткие фото с мест российских "прилетов" показали в ГСЧС. Россияне превратили жилые дома в руины.

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Последствия ракетного удара во Львовской области

Около 04:00 в Золочевском районе Львовской области в результате ракетного удара произошло разрушение двух частных жилых домов.

Во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасатели обнаружили 4 погибших (2 мужчин и 2 женщины),

– отметили в ГСЧС.

Разбор конструкций разрушенных домов продолжается. ГСЧС привлекли к работе До 28 спасателей, 5 единиц спецтехники и кинологический расчет.

Оккупанты превратили гражданские дома в руину / Фото ГСЧС

Глава Золочевской городской общины Игорь Гриньков сообщил, что в селе Большая Ольшаница российская ракета упала на два жилых дома. В результате этого здания были полностью снесены и уничтожены.

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