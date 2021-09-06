Только санкции, – Чубаров о том, как освободить крымских татар из тюрем оккупантов

Российские оккупанты в начале сентября продлили серию репрессий в Крыму, арестовав 5 крымских татар. Однако освободить их из тюрьмы страны-агрессора помогут лишь санкции.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, без этого Украина не сможет ничего добиться.

К теме Задержанному в Крыму заместителю главы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы, – Чубаров

Как способствовать освобождению крымских татар

Глава Меджлиса заявил, что Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел должны привлечь возможности для освобождения крымских татар. Все из-за того, что сейчас все надежды на восстановление территориальной целостности Украины относительно полуострова связаны с Крымской платформой.

Владимир Зеленский возмутился действиями российских властей в Крыму. Он подчеркнул, что оккупанты снова прибегли к преследованию крымских татар.

Чубаров заявил, что государство не может допустить, чтобы в начале работы Крымской платформы действиям России не могли дать отпор. Ввиду этого, стоит проводить консультации с партнерами.

Только санкции, ужесточение санкций, которые бы были ощутимыми одними заявлениями, призывами,

– подчеркнул глава Меджлиса.

Узнайте больше "Путин – убийца": в Киеве под посольством России – акция в поддержку задержанных крымских татар

Чубаров рассказал о задержании крымских татар Россией: смотрите видео

Что этому предшествовало