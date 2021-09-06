Только санкции, – Чубаров о том, как освободить крымских татар из тюрем оккупантов
Источник:24 канал
Российские оккупанты в начале сентября продлили серию репрессий в Крыму, арестовав 5 крымских татар. Однако освободить их из тюрьмы страны-агрессора помогут лишь санкции.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, без этого Украина не сможет ничего добиться.
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Как способствовать освобождению крымских татар
Глава Меджлиса заявил, что Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел должны привлечь возможности для освобождения крымских татар. Все из-за того, что сейчас все надежды на восстановление территориальной целостности Украины относительно полуострова связаны с Крымской платформой.Обратите внимание! Владимир Зеленский возмутился действиями российских властей в Крыму. Он подчеркнул, что оккупанты снова прибегли к преследованию крымских татар.
Чубаров заявил, что государство не может допустить, чтобы в начале работы Крымской платформы действиям России не могли дать отпор. Ввиду этого, стоит проводить консультации с партнерами.
Только санкции, ужесточение санкций, которые бы были ощутимыми одними заявлениями, призывами,
– подчеркнул глава Меджлиса.
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Чубаров рассказал о задержании крымских татар Россией: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Оккупанты 4 сентября обыскали дом и задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Рефат Чубаров связывает такие действия с успехами Крымской платформы.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты удерживали Джелялова в неизвестном помещении. Они держали его в наручниках и с мешком на голове.
- США отреагировали на задержание Россией замглавы Меджлиса. Госдеп призвал Кремль немедленно освободить Джелялова и других крымских татар.
- Алексей Резников считает, что очередные незаконные обыски и задержания людей в оккупированном Крыму являются основанием для усиления международных санкций против Кремля.