Две принципиальные и предательские ошибки Трампа

Аргентинский левак, адепт "теологии освобождения", дослужившийся до поста Посланника Господа Бога на Земле, с простодушной откровенностью рассказал миру, что же от Украины так настойчиво требует, но пока стесняется четко сформулировать разномастная мировая общественность.

Не мира, а капитуляции Украины требуют два противоположных крыла американского политикума – левые прогрессисты и правые изоляционисты – с двух флангов, разъедающих традиционный атлантический центр глубинного американского государства. Об этом заявил Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал.

Читайте также Исторический год: как Украина приблизилась к членству в ЕС

Не мира, а капитуляции Украины требуют лидеры Центральной Европы, недостойные наследники венгерской (1956) и чехословацкой (1968) революций.

Не мира, а капитуляции Украины требует выборка "очень хороших россиян": Шлосберг, Яшин, Явлинский, Латынина, Собчак, Шульман... Некоторые из них будто гарцуют перед своими воображаемыми избирателями на каких-то мифических будущих выборах. Другие увлеченно реализовывают свои старые имперские антиукраинские комплексы.

Разберем основные тезисы всемирной мафии "мира"

Первый и основной – Украина никогда не сможет вернуться на свои границы 1991 года или даже на линию 24 февраля 2022 года. И не сможет, если США и Запад в целом будут так же дозированно и "взвешенно", как в прошлые 3 года тяжелой для Украины войны выделять военную помощь стране, которая самостоятельно прикрывает весь этот долбаный Запад от рашистской агрессии.

Но очень даже сможет при значительном, но вполне доступного экономически и таком, что требует лишь элементарной политической воли усиления союзнической поддержки. Прежде всего – немедленное предоставление Украине пары сотен современных самолетов, обслуживаемых экипажами западных пилотов-контрактников. Именно так ставить и решать задачи победы Украины призывает своих коллег президент Франции Эммануэль Макрон.

Почему корейский сценарий не сработает в Украине

Но вернемся к сегодняшнему дню, когда мировая тусовка добрых людей уговорила себя многократным повторением, что победа Украины (восстановление ее территориальной целостности) невозможна и, следовательно, необходимо остановить бессмысленную бойню и "заморозить" конфликт. В качестве вдохновляющего образца приводится замораживание корейской войны, заключенное в июле 1953 года и действующее до сегодняшнего дня.

К теме "Мы не питаем иллюзий": Ермак ответил, как будет действовать Украина, если США прекратят военную помощь

Ответственность за реализацию украинского замораживания берет на себя команда избранного президента Дональда Трампа. Но Трамп делает две принципиальные предательские ошибки, в отличие от президента Эйзенхауэра, который обеспечил замораживание войны и 70-летнее безопасное процветание Южной Кореи.

Во-первых, он позиционирует себя не как сторону конфликта в развязанной тоталитарными режимами против свободного мира Четвертой мировой войне, а как некоего беспристрастного посредника, готового поощрять или наказывать обе стороны в зависимости от их готовности прийти к согласию.

И тем более генерал Эйзенхауэр никогда не стал бы обсуждать с коммунистическими бандитами (Ким, Мао, Сталин) гарантии безопасности, которые он предоставит Южной Корее. Он обсудил их с Южной Кореей, подписал договор о совместной обороне и оставил на ее территории 100-тысячный экспедиционный корпус США.

Команда Трампа начинает с публичных заверений Владимира Путина, каких гарантий безопасности Украина никогда не получит (озвученный план Джей Ди Венса). Это очень вдохновляет диктатора, открывая для него возможность достичь своей маниакальной цели – уничтожение украинского государства, которого он не смог достичь чисто военным путем.

Путин согласовывает с Трампом (а скорее всего уже согласовал через посредничество Карлсона и Орбана) план замораживания и гарантии беззащитности Украины. Трамп, под угрозой прекращения поставок оружия, пытается навязать его Украине, в стране развивается острый политический кризис. В условиях огромной усталости украинцев от войны и перспективы потери поддержки Запада в обществе возникнет запрос на украинского Петена-Кадара-Гусака-Ярузельского. Все нарративы для такого актера уже подготовлены, например, публицистикой Арестовича.

Кстати, все перечисленные исторические персонажи были только в ретроспективе названы предателями, а появлялись на авансцене как спасители отечества, готовые ради сохранения нации вступить в сотрудничество с фашистским агрессором.

Заметьте В Госдепе США раскрыли, что вошло в новый пакет помощи Украине

Трамп должен назвать "виновного"

Меньше всего я хотел бы из вашингтонского далеко призывать к войне до последнего украинца.

Я прекрасно понимаю, как сильно устала украинская община. Но я настоятельно призываю всех потенциальных украинских петенов и кадаров не спешить со своими инициативами. В ближайшее время стратегическая перспектива может кардинально измениться.

Достаточно быстро, еще до начала февраля, Трамп убедится, что он не сможет достичь согласованной позиции Путина и Зеленского по замораживанию конфликта.

Зеленский – за замораживание и реальные физические гарантии безопасности Украины.

Путин – за замораживание и гарантии беззащитности Украины.

В соответствии с неоднократно высказанной им концепцией, Трамп должен будет назвать "виновника" срыва переговоров и соответственно "наказать" его. Трамп никогда не отличался добрым отношением к Украине. Ближайшие к нему люди (Вэнс, Маск, Карлсон, Дональд Трамп-младший) – заядлые украинофобы. Но с минимальным большинством в обеих палатах Трамп просто не может позволить себе игнорировать четко выраженную позицию рейгановского проукраинского крыла республиканской партии (Маккол, Роджер, Тернер, Гейли, Помпео).

"Мы не можем позволить себе проиграть эту битву. Украинцы борются за наши национальные интересы, а мы предаем их".

Через месяц с лишним мы узнаем, чем завершится эта внутриреспубликанская дискуссия. Но лидеры Европы, над которыми в случае предательства Вашингтоном Украины нависает смертельная угроза, не собираются пассивно ждать ее результатов. Да, Запад способен предавать тех, кто поверил ему и его идеалам. Примеров масса.

Но европейцы, которые десятилетиями мечтали о европейской армии, не могут в критический момент своей истории покончить коллективным самоубийством, отказав в физической боевой поддержке европейской армии, чудом возникшей и три года самостоятельно защищавшей их от нашествия рашистской орды.

Или для того, чтобы достойно противостоять гниде, выползшей из слизи питерской подворотни, обязательно быть азиатами? Как Эрдоган и Алиев?