У Трампа есть все основания быть раздраженным: что повлияло на изменение его риторики в отношении России

Дональд Трамп, возмущенный позицией России по мирному урегулированию войны, дал Владимиру Путину дедлайн 50 дней, пригрозив пошлинами России и ее торговым партнерам. Важно, чтобы в это время Украина получила от США все необходимое, чтобы защититься от агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что Россия имеет еще 50 дней для того, чтобы продолжать убивать украинцев и разрушать Украину. Однако есть в заявлениях президента США также и положительные сигналы для нашей страны.

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Как Путин использует 50 дней, что дал ему Трамп для поиска мира?

Гладких отметил, что эти сигналы не в том, что Трамп обещает ужасные пошлины, потому что войны не выигрываются введением пошлин. Самое важное то, что Соединенные Штаты предоставят Украине определенные вооружения.

Прежде всего речь идёт о средствах ПВО, но будем надеяться, что не только ими наполнится очередной пакет американской военно-технической помощи,

– отметил он.

Поэтому к заявлениям Трампа, по его мнению, двоякое отношение. С одной стороны в Конгрессе США отложили рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение "адских" санкций для России и тех государств и субъектов, которые помогают ей обходить их.

В то же время россияне используют срок в 50 дней не для поиска мирного урегулирования, а для того, чтобы изменить "ситуацию на земле", к которой так любит апеллировать Владимир Путин,

– подчеркнул политолог.

Украина же в это время должна получить инструменты, с помощью которых Кремлю не удастся изменить эту ситуацию в свою пользу. Тогда, как отметил Гладких, увидим, что будет делать путинский режим через 50 дней.

Хотя мне больше интересно, что будет делать Трамп, какие тогда он будет петь песни и использовать угрозы. Поэтому без лишнего энтузиазма и пессимизма можно констатировать лишь одно – огромным плюсом является даже само по себе изменение риторики Трампа ,

– уверен он.

Президент США постепенно доходит до понимания тех слов, которые неоднократно слышал от президента Украины Владимира Зеленского: Путин не хочет мира, к миру Россию можно только принудить.

Поэтому надеюсь, что теперь администрация Трампа найдет инструменты, с помощью которых сможет заставить Россию искать мира,

– отметил Валентин Гладких.

Он добавил, что уговоры и поощрения россиян со стороны Трампа не дали результатов. Поэтому у него есть все основания быть из-за этого не просто расстроенным, а еще и раздраженным – разве что ленивый не пнул его после безрезультатных телефонных разговоров с Путиным. И Трампу это даже чисто по-человечески не нравится.

К слову, журналисты издания The New York Times сомневаются, что Дональд Трамп, когда истечет срок 50 дней и Владимир Путин не согласится на прекращение огня, действительно введет 100-процентные тарифы на торговых партнеров России.

Объем торговли между Китаем и Россией достигает почти 250 миллиардов долларов в год, включая огромный импорт нефти. Поэтому введение новых пошлин приведет к противостоянию Вашингтона с Пекином. Трамп вряд ли рискнет усилить конфронтацию с Китаем из-за Украины.