Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что после промежуточных выборов Трамп вероятно потеряет большинство в Конгрессе.

Смотрите также: Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до смены власти

Что сдерживает Трампа от установления диктатуры в США?

Трамп не всесилен из-за давления оборонной промышленности, которая не позволит потерять прибыли, европейцев и американское общественное мнение, а также критику от республиканцев за пророссийскую позицию, что мешает ему стать абсолютным диктатором, к чему он стремится подобно Путину.

Оба ненавидят демократию. Трамп сразу после возвращения на пост президента поручил Илону Маску ликвидировать Deep State – глубинную государственную структуру, поддерживающую демократические институты. В его голове демократия – это плохо, он хочет быть всеамериканским королем. В этом они с Путиным очень близки,

– отметил Огрызко.

Американцы не позволят Трампу установить диктатуру, как Путин в России, из-за своего менталитета. Они завоевали независимость с оружием в руках – в этом украинцы и американцы очень похожи, поскольку оба борются за право быть свободными и независимыми.

"Украинцы, как и американцы, предприимчивы и стремятся к свободе – это формула успеха: дай мне делать то, что я хочу, а я не буду нарушать законы. Зато у россиян рабская ментальность подчинения царю. Поэтому опасения, что Трамп перевернет американскую ментальность наподобие российской, преувеличены – такого не произойдет", – подчеркнул Огрызко.

У Трампа остается немного времени, пока он имеет большинство в Конгрессе – вскоре это, скорее всего, изменится, и тогда президент начнет терять влияние.

Под конец срока президента в США называют "хромой уткой", потому что он уже не может принимать серьезных решений и доживает последние месяцы в переходном статусе. Мне кажется, что "хромота" Трампа наступит значительно раньше,

– подчеркнул Огрызко.

Что еще известно о заявлениях Трампа о войне в Украине?