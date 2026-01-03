Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що після проміжних виборів Трамп ймовірно втратить більшість у Конгресі.

Що стримує Трампа від встановлення диктатури у США?

Трамп не всесильний через тиск оборонної промисловості, яка не дозволить втратити прибутки, європейців та американську громадську думку, а також критику від республіканців за проросійську позицію, що заважає йому стати абсолютним диктатором, до чого він прагне подібно до Путіна.

Обидва ненавидять демократію. Трамп одразу після повернення на пост президента доручив Ілону Маску ліквідувати Deep State – глибинну державну структуру, що підтримує демократичні інституції. У його голові демократія – це погано, він хоче бути всеамериканським королем. У цьому вони з Путіним дуже близькі,

– зазначив Огризко.

Американці не дозволять Трампу встановити диктатуру, як Путін у Росії, через свій менталітет. Вони вибороли незалежність зі зброєю в руках – у цьому українці та американці дуже схожі, оскільки обидва борються за право бути вільними та незалежними.

"Українці, як і американці, підприємливі та прагнуть свободи – це формула успіху: дай мені робити те, що я хочу, а я не порушуватиму закони. Натомість у росіян рабська ментальність підкорення царю. Тому побоювання, що Трамп переверне американську ментальність на зразок російської, перебільшені – такого не станеться", – підкреслив Огризко.

У Трампа залишається небагато часу, поки він має більшість у Конгресі – незабаром це, швидше за все, зміниться, і тоді президент почне втрачати вплив.

Під кінець терміну президента у США називають "кульгавою качкою", бо він уже не може приймати серйозних рішень і доживає останні місяці в перехідному статусі. Мені здається, що "кульгавість" Трампа настане значно раніше,

– наголосив Огризко.

