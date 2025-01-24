У Трампа показали первые кадры депортации из США нелегальных мигрантов

В США продолжается массовая депортация нелегальных мигрантов. Перед вступлением в должность Дональд Трамп пообещал, что она станет крупнейшей в истории страны.

Так, с начала работы новой администрации в США уже арестовали 538 нелегальных мигрантов и депортировали сотни во время массовой операции, передает 24 Канал.

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Мигрантов высылают из США

Пресс-секретарь Трампа Каролайн Ливитт в соцсети "Х" обнародовала кадры, на которых изображены нелегальные мигранты, заходящие в самолет.

Президент Трамп посылает решительное и четкое сообщение всему миру: если вы незаконно въедете в Соединенные Штаты Америки, вы столкнетесь с серьезными последствиями,

– говорится в заметке чиновницы.

К слову, Трамп подписал указ, лишающий права на гражданство детей, рожденных в США от родителей без легального статуса. Также президент закрыл южную границу с Мексикой. США планируют отправить дополнительно 1000 военных на границу с Мексикой, где уже находятся 2,2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.