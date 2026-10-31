США могут пойти на уступки Кремлю: что ждет Украину после переговоров

Политика Дональда Трампа в отношении России вызывает все большее беспокойство не только в Украине, но и среди американцев, поддерживающих Киев. Вашингтон идет на сближение с Кремлем, в то время как Москва выдвигает новые требования к НАТО и пытается добиться выгодных для себя договоренностей.

Политика Дональда Трампа в отношении России вызывает все большее беспокойство не только в Украине, но и среди американцев, поддерживающих Киев. Вашингтон идет на сближение с Кремлем, в то время как Москва выдвигает новые требования к НАТО и пытается добиться выгодных для себя договоренностей. В то же время Европа вынуждена активнее участвовать в переговорах и искать способы компенсировать ослабление американской поддержки.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил , почему считает нынешнюю политику администрации Трампа позорной, способна ли Европа взять на себя большую ответственность за поддержку Украины и чего ожидать от переговоров с Россией. Также генерал оценил риски бизнес-сделок Вашингтона с Москвой, зависимость Украины от Starlink и возможности нового Конгресса повлиять на внешнюю политику США.

Состояние отношений между США и Украиной

В последнее время появилось немало сигналов, вызывающих вопросы о позиции Вашингтона: американо-российское соглашение о дизельном топливе, усиление давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского, ситуация вокруг Starlink и проблемы с обменом разведданными о баллистических угрозах. В то же время в начале ноября ожидаются трехсторонние переговоры, а Стивен Виткофф и Джаред Кушнер посетили обе страны. Можно ли сегодня говорить, что США по-прежнему остаются на стороне Украины в этой войне?

Я бы сказал, что последние несколько недель были для меня, как для американца, позорными: я вижу, как президент и его администрация открыто становятся на сторону Кремля по очень многим вопросам – по всему перечню действий, который вы только что назвали. Большинство членов Конгресса, большинство американцев, все, кого я знаю, поддерживают Украину и признают, что Россия здесь является агрессором.

Но мы оказались в ситуации, когда наш президент по разным причинам решил сблизиться с Владимиром Путиным и возложил вину за войну и давление на президента Зеленского. Поэтому, если не произойдет чего-то существенного после промежуточных выборов, например, я не вижу, чтобы президент изменил свою позицию. Но посмотрим.

Генерал-лейтенант армии США в отставке о решении Трампа в отношении России: видео

Мы уже окончательно потеряли президента Трампа?

Я бы так не сказал, потому что, в конце концов, он не идеолог. Он сугубо транзакционный, и я могу представить ситуацию, в которой ему будет выгоднее снова переориентироваться на Украину. Но я думаю, что украинское правительство уже понимает: нет смысла льстить или покорно подстраиваться под все, что говорит президент, надеясь, что он, знаете, возобновит или быстрее предоставит "Пэтриот", например. Я не думаю, что это произойдет. Я в это не верю.

Что касается Илона Маска: даже если Белый дом и он обвиняли друг друга в том, что произошло с " перебои в работе Starlink ", у меня нет сомнений, что они действуют сообща. И поскольку большая часть состояния Маска происходит из государственных контрактов, он не может позволить себе пойти на разрыв с президентом.

Ожидаете ли вы, что после промежуточных выборов в США, в частности Илон Маск и Трамп, будут оказывать еще большее давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на невыгодную сделку, ведь приближается новый раунд трехсторонних переговоров?

Это интересный вопрос. Я думаю, все сводится к тому, каким рычагом влияния обладает президент Трамп на Украину. Я не думаю, что США и так уже дают очень многое, кроме того, что уже предоставляют. Европейские лидеры, кажется, наконец-то это осознали. Именно поэтому мы увидели, как президент Стубб и премьер-министр Норвегии Сторе вмешались в переговорный процесс. Они знают, что Европе придется расхлебывать последствия того, каким будет исход войны, поэтому они правильно решили не оставаться в стороне.

Тот факт, что Россия исключила европейское участие в переговорах, должен стать огромным красным флагом для всех, предупреждением. И поэтому я считаю, что европейские страны должны восполнить не только моральный, но и дипломатический, экономический и военный пробел, созданный администрацией Трампа.

Европа пытается не остаться в стороне

Проблемы со Starlink остаются серьезными, потому что Европа просто не может заменить эту систему. Если Илон Маск решит полностью отключить Starlink в Украине, это может подорвать оборону Украины или даже сломать ее оборонительные линии. Чем это можно заменить?

Да, конечно, я не знаю ответа на этот вопрос. Но в этом и заключается проблема: Украина и Европа настолько зависят от системы, которой фактически управляет один человек. Это вызывает беспокойство и в США. Я ожидаю, что в начале нового года, когда начнет работуновый Конгресс, мы увидим слушания по этой теме. Они будут очень обеспокоены. Они и так обеспокоены.

Когда у вас будет Конгресс под контролем демократов, по крайней мере в Палате представителей, я ожидаю расследования по этому поводу. А тем временем Европа не действует с той оперативностью, которая ей необходима, чтобы создавать собственные европейские космические системы вместо того, чтобы также зависеть от Starlink. Поэтому у нас сложная ситуация. Украина находится в сложной ситуации именно из-за этого.

Конечно, Маска будет беспокоить потеря клиентов или потенциальных клиентов, и если вся Европа от него отвернется, это также может повлиять на то, что он будет делать дальше.

Давайте также обсудим телефонный разговор, о котором вы упоминали, между президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и российским диктатором Владимиром Путиным. Она выглядит значимой, ведь это первый такой разговор с 2022 года. Однако, по данным Financial Times, Путин большую часть разговора читал им лекцию о средневековой славянской истории. Какова ваша реакция на такое? И как вы видите главные причины такого шага? Даже если Путин просто продолжает читать европейцам лекции, он, похоже, не считает их равными партнерами.

Конечно, нет. И Стубб, и Сторе это знали. Я уверен, они ожидали такой типичной " ворчливую лекцию на русском языке ". Но и Сторе, и Стубб после этого сказали, что их не "прочитали" в таком смысле, или, по крайней мере, это было передано не совсем так. Это два больших, сильных, очень умных человека, которых не удастся запугать Владимиром Путиным.

Я думаю, самое важное в том, что произошло, – они не сидели, сложив руки, и не жаловались на то, что у них нет места за столом. Я помню, как Радек Сикорский примерно полтора года назад сказал: когда речь шла о переговорах, и люди спрашивали, мол, почему нет европейского места за столом, Сикорский ответил: мы должны сами сделать свой стол. Если нас не пригласили, тогда мы делаем свой стол. И он абсолютно прав.

Именно это, на мой взгляд, сделали Стубб и Сторе: они вмешались сами, а не позволили себя отодвинуть. Среди всех европейских лидеров эти двое, пожалуй, входят в четверку или пятерку людей, обладающих достаточным политическим весом и авторитетом, чтобы сделать нечто подобное. Я рад, что они это сделали, и надеюсь, что другие присоединятся к ним, а не будут критиковать.

Переговоры в Абу-Даби и ограниченное прекращение огня

Также поговорим о трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией, которые должны состояться в Абу-Даби в начале ноября. Ожидаете ли вы от этой встречи реального прорыва? Владимир Зеленский предполагает, что Россия может быть серьезно настроена на переговоры, но есть ли основания рассчитывать на более широкое прекращение огня? Отдельно хотел бы спросить о усилиях первой леди США Мелании Трамп по достижению ограниченного прекращения огня в Олешках. Как вы оцениваете эту договоренность и может ли она стать примером для более широких договоренностей между Украиной и Россией?

Это два больших разных вопроса, которые вы сейчас соединили. Что касаетсявстречи в Абу-Даби, я бы доверился мнению президента Зеленского относительно того, чего там ожидать и как действовать.

Но я постоянно слышу одно: я думаю, это был господин Ушаков, который на днях заявил, который говорил что-то вроде того, что настоящих переговоров не будет, пока не будут выполнены все требования России. Ну что ж, это, мягко говоря, специфическая отправная точка для переговоров.

И, к сожалению, президент Трамп в целом принял позицию Кремля. Я уверен, что Зеленский это понимает. И я надеюсь, что европейские лидеры говорят ему, что он может рассчитывать на их помощь, что бы Украина ни решила делать.

Но я бы не доверял ничему, что касается России, если бы там не было наблюдателей, механизмов принуждения к выполнению и других вещей, которые заставили бы их соблюдать договоренности. Иначе они никогда, никогда не выполняли ни одного соглашения.

А что касается усилий Мелании Трамп по достижению ограниченного прекращения огня – вы настроены оптимистично? Какова ваша оценка? И может ли это стать тестом для возможного более широкого соглашения?

Конечно, я за все, что облегчает боль и страдания невинных украинских граждан, детей, пожилых людей. Поэтому если есть облегчение, пусть даже временное и такое, которое продлится, я, конечно, за. Но я очень скептически отношусь ко всему этому.

Я сомневаюсь, что первая леди была той, кто это организовал. Насколько нам известно, над этим давно работал Папа Римский. Я думаю, что россияне используют первую леди и слабость Трампа, чтобы развернуть некую пропагандистскую кампанию. И, по иронии судьбы, исторически это происходит в том же районе, что и знаменитые Потемкинские деревни XVIII века.

Я думаю, если у первой леди действительно есть такое влияние, то почему она не использует его для остальной Украины? Почему она не говорит своему мужу, президенту Соединенных Штатов, что жители Олешекстрадают из-за российской агрессии? Использовала ли она свое влияние где-нибудь еще? Я об этом не знаю.

Хотя, надо отдать ей должное: она была чемпионкой в попытках вернуть похищенных украинских детей. Возможно, ее подход заключается в том, чтобы добиваться небольших побед там, где это возможно. Но если у нее действительно есть такое влияние, ей следует напоминать своему мужу, президенту США, что вся эта проблема существует только из-за вторжения России в Украину.

Российские требования, бизнес и угроза отката к границам 1997 года

Также давайте обсудим требования России. Telegraph сообщает, что Россия будет требовать возвращения НАТО к границам 1997 года в рамках этих переговоров. Обсуждается также буферная зона, военная зона с обеих сторон, а также многочисленные бизнес-сделки – я бы сказал, на сотни миллиардов долларов – между США и Россией еще до окончания войны. Подрывает ли это усилия Украины по достижению прочного мира?

Это подрывает весь мир и безопасность Европы. Меня это, откровенно говоря, возмущает: президент Соединенных Штатов даже готов рассматривать нечто вроде отката границ. Это давняя мечта России.

Проблема в том, что наши переговоры ведут преступники и люди из сферы недвижимости вместо дипломатов. Это полная капитуляция под давлением Кремля после десятилетий упорного труда стран и людей, которым небезразличны свобода, демократия и суверенитет государств, самостоятельно принимающих решения. Это позорный, позорный период американской внешней политики, если администрация действительно демонстрирует поддержку всему этому абсурду.

Конечно, страны сами принимают решения, и европейские государства в НАТО не скажут: "Хорошо, мы выйдем из НАТО". Этого просто не произойдет. Поэтому я надеюсь, что после промежуточных выборов, в начале нового года, у нас будет новый Конгресс, который будет гораздо более готов оказывать давление на администрацию, выполнять свои надзорные обязанности и не просто сидеть в стороне, пока это происходит.

Россияне пытаются продать зарубежные активы. Они требуют 100 миллиардов долларов замороженных активов. Американцы, похоже, готовы отдать эту сумму российской стороне. Кроме того, обсуждаются многочисленные бизнес-проекты между США и Россией. Разве это не станет самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали США, – вести бизнес с Россией до окончания войны?

Да, конечно. Я как раз это только что сказал. Это, вероятно, еще и незаконно. Итак, именно здесь Конгресс должен выполнить свою работу. Именно поэтому эти выборы настолько важны.

И, конечно, есть немало европейских стран, которые ведут бизнес с Россией: импортируют нефть и газ, например, или занимаются другими делами. Так что это не ограничивается только США. Проблема в том, что США должны быть здесь лидером, а это ужасный пример. И я надеюсь, что люди, причастные к этому, будут привлечены к ответственности.

Может ли Конгресс влиять на внешнюю политику США

С вашей точки зрения, действительно ли Конгресс может влиять на внешнюю политику США, ведь президент Трамп обладает полномочиями в области внешней политики и в отношении Украины?

Не обязательно. Как вы знаете, в нашей системе Конгресс является органом, обладающим полномочиями в отношении всех финансов. Поэтому президент не может законно тратить деньги или что-либо делать с деньгами без поддержки Конгресса. Это то, что мы называем "power of the purse" – власть кошелька.

Именно в этой сфере Конгресс под демократическим контролем, на мой взгляд, сможет влиять на ситуацию. Также – через бесконечные слушания и расследования происходящего. То есть нужно ярко освещать неверный стратегический подход этой администрации, а также незаконную деятельность.

Кроме того, Конгресс отвечает за утверждение послов, судей, генералов, адмиралов и других правительственных чиновников. И это еще одно место, где можно остановить администрацию, задерживая утверждение. То есть способы влияния есть.

И если говорить откровенно, у президента Трампа впереди еще два года. Государственный секретарь Рубио, которого многие считают потенциальным кандидатом в президенты, будет нести ответственность за то, что он делает на посту госсекретаря, так же как и все остальные чиновники этой администрации. Так что способы давления на них есть.

Может ли Конгресс остановить поставки дизельного топлива в США?

Я недостаточно хорошо знаком с деталями этой сделки. Я предполагаю, что там были нарушения правил, санкций и других вещей, которые и позволили ей появиться. Поэтому, если бы у нас был Конгресс, который выполнял бы свой долг, я думаю, вы увидели бы слушания и расследования по этому поводу.

Не знаю, произойдет ли это в ближайшие несколько недель. Но меня радует, что губернатор Нью-Джерси Шерил заявила, что не позволит этому судну зайти в порт Нью-Джерси, куда оно якобы должно направляться, поскольку считает этот груз незаконным. Поэтому есть разные способы это остановить, и я надеюсь, что люди воспользуются своими законными полномочиями, чтобы это сделать.

А что касается Ирана: если США решат возобновить удары, как это может повлиять на переговоры по Украине?

Я не знаю. Мне кажется весьма вероятным, что Соединенные Штаты и Израиль оба возобновят масштабные " боевые действия против Ирана " в ближайшие недели после завершения выборов в США. Все признаки на это указывают. Хотя это не означает, что это неизбежно, но сигналы именно такие.

Как это повлияет на Украину? Очевидно, приоритет для "Патриот" и других систем вооружения, которые США поставляли Украине, будет смещен в пользу американских сил, которые будут действовать против Ирана. Но есть еще более широкая связь. Я всегда считал, что все эти войны связаны между собой: США против Ирана, Россия против Украины, Китай наблюдает, Северная Корея также вовлечена.

Поэтому Россия, возможно, будет пытаться использовать свои связи с Ираном и свою войну против Украины каким-то образом, чтобы повлиять на происходящее. Но как именно – я пока не знаю.