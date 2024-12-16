Трамп не исключил, что может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России

Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение для Украины на удары западным оружием вглубь территории России. Его предоставила администрация нынешнего президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг новоизбранного президента США в Палм-Бич во Флориде.

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Почему Трамп может отменить разрешение на удары вглубь России

Дональд Трамп отметил, что администрация президента Джо Байдена не должна была позволять наносить удары вглубь РФ.

Я не думаю, что им нужно было разрешать удары ракетами на 300 километров по России. Как по мне, это плохо,

– заявил республиканец.

Он также считает, что это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины, в частности северокорейских солдат. В то же время информация о переброске северокорейцев в Россию появилась раньше, чем США предоставили разрешение на дальнобойные удары по стране-агрессору.

"Это привлекло северокорейцев... и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу (отменить решение об ударах вглубь России западным оружием – 24 Канал)", – отметил избранный президент Соединенных Штатов.

К слову, в Госдепе США официально подтвердили, что их государство предоставило Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь России 19 ноября. Информация о подобных решениях появилась в СМИ за несколько дней до этого.

Одной из причин, почему Соединенные Штаты предоставили такое разрешение, стало привлечение со стороны России северокорейских войск для боевых действий в Курской области против украинских войск. Впоследствии разрешение на удары своим дальнобойным оружием предоставили Великобритания и Франция.