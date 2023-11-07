Слишком много наговорил: визит в Украину сейчас очень проблематичен для Трампа

Дональд Трамп отклонил приглашение Владимира Зеленского приехать в Украину. Для 45-го президента США подобный визит является проблемой.

Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Все связано с риторикой Трампа по отношению к Украине.

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Позиция Трампа

Трамп аргументировал свой отказ тем, что "неуместно ехать в Украину". И ему бы не хотелось "создавать конфликт интересов" с Администрацией Джо Байдена, которая "ведет дело" с украинским президентом.

Он выбрал правильный способ отойти от этого. Трамп наговорил такого, что ему сейчас ехать в Украину с такой риторикой просто невозможно,

– отметил оппозиционный журналист.

Одним из показателей риторики Трампа по отношению к Украине является его заявление о "завершении войны за 24 часа". Именно столько времени, по мнению бывшего главы США, понадобилось бы для заключения "справедливого соглашения". В воображении политика оно формально предусматривает отдачу некоторых оккупированных украинских территорий.

"Трамп – хозяин своего слова. Он может изменить риторику. Он сейчас критикует Байдена, что он помогает Украине. Далее он может критиковать, что недостаточно помогает Украине. Но он еще не решил, что делать. Поэтому я думаю, что сейчас для него поездка нецелесообразна", – предположил Игорь Яковенко.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы тот лично увидел и понял все детали. Украинский глава подчеркнул, что ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить Трампу, "что он не сможет разобраться с этой войной, что он не сможет принести мир через Путина".

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