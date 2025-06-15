Трамп ищет победы: лучше ли для Украины, что он переключил внимание на Ближний Восток

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привлекает все больше внимания президента США Дональда Трампа. В то же время он постепенно теряет интерес к развязыванию войны в Украине. Эта ситуация может быть на пользу Киеву.

Такое мнение высказал 24 Каналу директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что сосредоточение США на конфликте между Израилем и Ираном, с одной стороны вредит Украине. Однако если Дональд Трамп перестанет делать громкие заявления по России, то это может быть полезным для Киева.

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У Трампа не получается остановить войну в Украине

Дубовик отметил, если финансовые потоки и оружие будут перемещаться на Ближний Восток, то это будет не на пользу Украине.

Обратите внимание! США отдали 20 тысяч ракет, которые были во времена президентства Джозефа Байдена обещаны Украине для обороны от российских обстрелов, на Ближний Восток для защиты там американских войск.

Также новые поставки оружия Украине со стороны администрации Белого дома не планируются.

Администрация Трампа оставляет в силе только продолжение предоставления Украине разведданных и снимков со спутников о расположении российских войск и военных объектов,

– отметил директор Центра международных исследований.

Также будет неплохо, по его мнению, если США позволят Украине покупать за деньги их оружие и не будут давить на Киев идти на уступки в так называемом мирном процессе с Россией.

Давление на Украину осуществлялось даже, когда появлялось сообщение о том, что Россия в очередной раз обстреляла украинские города. При этом обязательно добавлялось, что в этом якобы "виновата" Украина, будто бы она начала эту войну,

– сказал Дубовик.

Поэтому, по его словам, такой посредник как Дональд Трамп Украине в принципе не нужен, и пусть он занимается другими направлениями.

У Трампа не получается остановить войну в Украине, поэтому он пытается набрать баллов на конфликте в Ближнем Востоке или в противостоянии с Китаем. Однако он и там не достиг никаких результатов,

– подчеркнул он.

Война в Газе продолжается, переговоры с Ираном провалились, введение безумных тарифов против Китая привело к тому, что Пекин заставил Вашингтон пойти на договоренности. Потому что торговая война, которую начал президент США, также наносит удар по американской экономике и людям, что голосовали за Трампа.

Поэтому у него сейчас сложная ситуация, и он где-то будет искать победы. В этом смысле остается только вопрос нелегальной миграции, который по данным социологов, является очень важной проблемой для американцев,

– подчеркнул Владимир Дубовик.

Они поддерживают Дональда Трампа в его попытках навести порядок в этом важном для США вопросе.

Отметим, что по словам военнослужащего Сил ТрО ВСУ и военного эксперта Александра Мусиенко, для Украины является положительной новость о ликвидации во время атаки Израиля на Иран бывшего главы иранской нацбезопасности Али Шахмани. Он был высшим должностным лицом в Иране, которое отвечало за военно-техническое сотрудничество с Россией. Теперь россиянам будет трудно найти новое доверенное лицо в Иране, которое бы заменило Шахмани.