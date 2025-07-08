"Пока это ничто": какую оборонную помощь Украине может предоставить Трамп
- Лидер Штатов намерен предоставить Украине несколько ракет к системам Patriot, чтобы наша страна имела возможность защитить себя.
- Украина также нуждается в американских минах, США имеют большую их номенклатуру.
- ВСУ используют различные системы для защиты от российских ракет, но именно Patriot является эффективным против баллистических угроз.
Американский лидер планирует усилить обороноспособность Украины. Трамп, как пишут западные СМИ, пообещал немедленно прислать нашему государству десять ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что кроме ракет к системам Patriot для Украины сейчас крайне важно было бы получить от США мины.
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На что хватит десяти ракет к Patriot
США имеют возможность предоставлять нашему государству военную поддержку. Жмайло разъяснил, что последний пакет помощи от администрации экс-президента Штатов Байдена распределяется на две части. Одна поступает со складов армии Соединенных Штатов, другая часть контрактуется именно у американских производителей оружия с условием его поставки в Украину.
Однако Белый дом, нынешняя команда Трампа, как заметил Жмайло, может себе позволить менять целевое назначение. Он напомнил, что ранее была информация о том, что 20 тысяч ракет малого радиуса действия, которые были произведены для Украины, США передали на Ближний Восток, где разгорелся израильско-иранский конфликт. Сейчас есть вероятность, что наша страна получит от Вашингтона десять ракет к Patriot.
"В глобальных масштабах это пока ничто, принимая во внимание воздушные атаки россиян, когда они накапливают беспилотники и пытаются добавлять ракеты. Конечно, что это не те цифры, которые были в 2022 году, когда Россия могла запустить 100 дронов и 100 ракет различных модификаций. Сейчас цифра по ракетам составляет 10 – 15, иногда 20 – 25", – озвучил Жмайло.
Основной ракетой, которую Россия применяет для атак, является Х-101. Украина способна ее сбивать в частности IRIS-T, NASAMS, старыми советскими С-200. А вот с баллистикой и аэробаллистикой, как пояснил Жмайло, эффективно может бороться только Patriot.
"Поэтому десять ракет от США хватит на полторы российской атаки. Если эта информация подтвердится, то это, мягко говоря, ничто", – подчеркнул Жмайло.
Какие мины нужны Украине
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что американцы имеют немалую номенклатуру противопехотных мин, причем таких, которые не нарушают Оттавскую конвенцию (из которой Украина вышла), потому что самоуничтожаются через 4 – 5 суток.
"Есть также мины, которые заряжаются в ствольную артиллерию натовского калибра 155 миллиметров и при выстреле могут накрыть определенный квадрат территории перед украинскими позициями. Кроме того, у американцев есть мины, которые выстреливаются из переносных тубусов, которые в частности устанавливаются на внедорожники американского производства Humvee", – рассказал Жмайло.
То есть, по его словам, Украине сейчас нужно минирование против российских "мясных" штурмов, которые теперь враг проводит на мотоциклах. Жмайло рассказал, что Россия планирует закупить у своего китайского союзника 200 тысяч "байков".